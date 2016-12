FC Farul, între dorință și neputință

Optimismul adus la echipă după cele patru victorii consecutive obținute de la venirea lui Ilie Stan pe banca tehnică a FC Farul Constanța s-a spulberat după eșecul drastic suferit sâmbătă, în prima etapă din play-off-ul Seriei 1 a Ligii a 2-a, în fieful celor de la Dacia Unirea Brăila, scor 0-4. Evoluția grupării de pe litoral a ridicat multe semne de întrebare, iar „Iliesta” a explicat de ce elevii săi nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor. Tehnicianul constănțean a acuzat faptul că în iarnă nu s-a făcut un stagiu de pregătire, motiv pentru care jucătorii nu fac față din punct de vedere fizic pe tot parcursul unei partide. „Sunt supărat și nu pot să accept astfel de situații, dar nu sunt eu de vină. Dacă aș fi venit la echipă în urmă cu câteva luni, aș fi făcut pregătirea de iarnă și m-ar fi bătut Brăila așa, nici nu mai veneam la Constanța. Îl sunam pe patron și îi spuneam să caute alt antrenor. Pe noi ne-a dus valul în această situație, am obținut niște victorii cu individualitățile din echipă, dar când a trebuit să jucăm colectiv și organizat nu s-a putut. Cât timp s-a respectat ceea ce am vorbit, în prima repriză, a fost bine, dar am primit gol și nu am mai putut reveni, pentru că ne lipsește potența fizică. Am atras atenția după meciul cu Gloria Buzău că jucătorii nu pot duce un meci întreg la același nivel. Își doresc, dar se simte neputința, chiar dacă și-au primit câte un salariu și au avut promise prime. În momentele grele, nu reușim să ne adunăm! Nu poți să faci treabă cu jumătăți de măsură, iar fotbalul te pedepsește! Nu s-a făcut o pregătire centralizată în iarnă, iar la antrenament nu avem nici doctor, nici maseur! Un proiect se face pe o perioadă mai lungă, de unul sau doi ani, nu în câteva săptămâni. Asta este situația și nu putem să mai trăim din vise”, a explicat antrenorul formației de pe litoral.

NU RENUNȚĂ LA LUPTĂ

În ciuda acestor probleme, Ilie Stan a anunțat că FC Farul nu a depus armele și continuă să lupte pentru promovarea în prima ligă. „Nu mă interesează celelalte rezultate, ci doar ce face echipa mea. Șanse teoretice la promovare mai sunt, pentru că distanța față de primele două locuri este mică, dar trebuie să fim mai pragmatici și să jucăm colectiv. Am avut o discuție cu jucătorii și le-am spus să țină capul sus și să-și facă fiecare o analiză. Le-am spus în față și ceea ce nu au făcut bine, pentru că eu așa sunt, nu îi vorbesc pe la spate. Le vreau binele și nu mi se pare normal să mi se răspundă cu fel de fel de scuze. Și eu am greșit când eram jucător, dar nu răspundeam când îmi atrăgea atenția nea Puiu Iordănescu. Sperăm să iasă bine sâmbătă, cu Dunărea Călărași, să ne ridicăm moralul și să facem un meci bun în Giulești, apoi, cu o victorie în jocul cu Clinceni, ajungem din nou sus în clasament”, a spus „Iliesta”.

Citeşte şi:

FC Farul, umilită din nou la Brăila

FC Farul debutează în play-off la Brăila

„Bătaie“ mare pe FC Farul

FC Farul vrea revanșa în fața brăilenilor

Ilie Stan, deranjat de atitudinea jucătorilor de la FC Farul