FC Viitorul i-a transferat pe Nimely şi Carp

Chiar dacă se află în cantonament în Polonia, FC Viitorul a perfectat încă două transferuri importante, achiziţionându-i pe atacantul Alex Nimely şi fundaşul Cătălin Carp. În vârstă de 25 de ani, Nimely are origini liberiene, însă deţine şi cetăţenie engleză, motiv pentru care a evoluat în naţionala Angliei sub 20 de ani, bifând trei selecţii şi marcând un gol. Timp de şase ani, atacantul a fost sub contract cu Machester City, iar în această perioadă a fost împrumutat la Middlesbrough, Coventry City şi Crystal Palace. În prima parte a acestui an, Nimely a evoluat pentru ACS Poli Timişoara, reuşind să înscrie trei goluri în zece meciuri. Englezul a parafat un contract pe două sezoane cu FC Viitorul. “În ultimele trei luni am jucat pentru Timişoara şi în această perioadă am auzit multe despre FC Viitorul, despre club, manager şi tactică, despre un grup de jucători tineri, entuziasmaţi, care îşi propun să joace fotbal ofensiv, astfel că nu mi-a fost greu să aleg acest transfer. A contat mult şi faptul că managerul este Gheorghe Hagi, care a fost un jucător de excepţie. Sunt de câteva zile în cantonament cu FC Viitorul şi pot spune că Hagi este un geniu din punct de vedere tactic. Pentru mine înseamnă că pot învăţa multe, astfel încât să-mi meargă bine în acest sezon. Trebuie să realizăm şi mai mult decît în sezonul trecut şi sper să contribui şi eu cu cât mai multe goluri”, a declarat Nimely.

În vârstă de 22 de ani, Carp este internaţional al Republicii Moldova, iar în ultimele două sezoane a evoluat în Liga 1, pentru CFR Cluj şi Steaua Bucureşti. Ca şi Nimely, acesta a semnat un angajament pe doi ani cu FC Viitorul. “Am urmărit ceea ce a făcut Hagi în sezonul trecut la FC Viitorul şi mi s-a părut un proiect foarte bun. Am văzut că a pus pe picioare mulţi jucători tineri, iar eu vreau să-mi relansez cariera, pentru că am pierdut un an întreg la Steaua. Îmi doresc să jucăm la fel ca în campionatul trecut”, a spus Carp.

Citeşte şi:

Încă o înfrângere pentru FC Viitorul în Polonia

FC Viitorul joacă duminică două meciuri amicale

FC Viitorul a terminat la egalitate cu campioana Ciprului

FC Viitorul începe emiterea abonamentelor pentru sezonul 2016-2017