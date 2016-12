FC Viitorul se pregătește cu gândul la titlu

Reveniți la pregătiri după o vacanță foarte scurtă, elevii lui Gheorghe Hagi trag tare la antrenamente cu gândul la lupta pentru titlu de campioană. „Sunt mulţumit de lotul pe care îl avem, unul omogen, care lucrează de şapte luni împreună. Pentru mine, echipele de tradiție, Steaua și Dinamo, sunt favorite la titlu, pentru că au o istorie în spate și pentru că știu cu ce se mănâncă, știu să câștige și sunt obișnuite cu presiunea. Noi suntem acolo sus, vrem să ne batem cu ei, suntem pe locul al doilea, dar vrem mai sus. De acum obiectivul nostru va fi să ne batem pentru primele locuri sau să fim campioni”, a declarat managerul tehnic al grupării de pe litoral. Constănțenii fac reacomodarea la efort la baza sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, urmând să plece miercuri într-un stagiu de pregătire în Croația, unde vor susține și primele meciuri amicale din acest an. Dintre cele două transferuri importante realizate în această iarnă, doar atacantul Vlad Rusu se află sub comanda lui Hagi, urmând ca portarul Peterson Pecanha să facă marți, la București, joncțiunea cu lotul. „Mă bucur că am revenit, pe cei mai mulți dintre băieți îi cunosc de data trecută când am fost la Viitorul. Sper să facem o treabă cât mai bună și să ne clasăm cât mai sus. Am urmărit evoluțiile echipei în prima parte a campionatului și nu degeaba este pe locul secund în clasament. Sunt șanse destul de mari să luăm titlul și, din ce am văzut până acum, chiar am merita. Sper să ajut cât de mult pot echipa și să fac jocul cât mai bine. Interesul echipei primează și aș vrea să-i mulțumesc domnului Hagi pentru încredere și să nu-l dezamăgesc”, a spus Rusu.

În schimb, FC Viitorul a dezmințit un eventual interes în privința achiziționării mijlocașului Patrick Petre de la Dinamo București, chiar dacă presa centrală a anunțat dorința grupării de pe litoral de a-l transfera pe jucătorul în vârstă de 18 ani. „Clubul constănţean nu a fost niciodată interesat de achiziţionarea de jucători de la Dinamo Bucureşti şi nu a înaintat vreo discuţie în privinţa lui Patrick Petre. Cel mai în măsură să ofere detalii despre viitorul lui Patrick Petre este tatăl jucătorului, Florentin Petre”, a notat site-ul oficial al FC Viitorul. Nici internaționalul venezuelean Pedro Ramirez, de la FC Sion, nu reprezintă o „țintă” pentru formația constănțeană, în ciuda zvonurilor apărute în ultimele zile, iar Gică Hagi a exclus varianta aducerii lui Ciprian Marica la FC Viitorul: „Nu cred că putem să îl aducem noi pe Marica. Nici nu putem să ne gândim la asta”.

