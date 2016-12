FC Viitorul și-a reluat antrenamentele

După ce s-a reunit joi seară, FC Viitorul a susținut vineri primul antrenament din acest an, pe terenul sintetic de la baza sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. În absența managerului tehnic Gheorghe Hagi, plecat la București, ședința de pregătire a fost condusă de antrenorul Cătălin Anghel. La antrenament au fost prezenți următorii jucători: portari - Alexandru Buzbuchi, Arpad Tordai; fundaşi - Romario Benzar, Kevin Boli, Tiberiu Căpuşă, Bogdan Ţîru, Robert Hodorogea, Szabolcs Kilyen, Bogdan Mitache, Cristian Ganea, Ciprian Perju; mijlocaşi - Vlad Achim, Adnan Aganovic, Ioan Filip, Răzvan Marin, Dragoş Nedelcu, Carlo Casap, Doru Dumitrescu, Daniel Gheorghe, Paul Iacob; atacanţi - Florin Cernat, Aurelian Chiţu, Andrei Ciobanu, Florinel Coman, Ianis Hagi, Vlad Rusu, Florin Tănase, Bănel Nicoliţă. Portarul Peterson Pecanha se va alătura lotului înaintea de plecarea în cantonamentul din Croația.

„A fost o vacanță frumoasă, meritată după anul pe care l-am avut. Ne bucurăm că am revenit toți sănătoși și sperăm să avem o perioadă de pregătire bună și să începem campionatul la fel de bine cum l-am terminat. Ne gândim la primul loc. Acesta este obiectivul nostru, să ne luptăm la primul loc. Pentru mine este un obiectiv și prezența la turneul final al Campionatului European. Dacă voi avea evoluții bune la echipa de club, domnul selecționer mă va chema la națională. Cred că cel mai periculos adversar este Astra, care este lider și a condus campionatul timp de multe etape. Steaua se mișcă cel mai bine pe piața transferurilor, sunt jucători foarte buni, dar și noi i-am luat pe Pecanha și Vlad Rusu. Nu știu ce jucători vor mai veni, dar noi am format și anul trecut o echipă puternică și mergem pe același nucleu și sperăm să-i depășim. Ținând cont că suntem pe locul doi, cred că avem șanse destul de mari la titlu. Totul depinde de noi. Dacă vom continua drumul de anul trecut, ne vom pregăti bine și ne vom încărca bateriile, putem să luăm titlul”, a spus fundașul Romario Benzar.

„Cred că a fost cea mai scurtă vacanță de iarnă din câte am avut până acum, dar, ținând cont că în vară nu am avut vacanță, a fost binevenită. Avem foarte multe meciuri de pregătire, unde îți vezi valoarea, și Mister a făcut foarte bine că a luat atâtea amicale. Cred că toate echipele din play-off au șanse la titlu, având în vedere că se înjumătățesc punctele, au loturi foarte bune, așa că trebuie să dăm totul pe teren și să începem bine acest final de campionat, dar și play-off-ul. Ar fi ceva uimitor ca la 21 de ani să câștig titlul și consider că avem șanse mari. Și Steaua va avea șanse importante, dacă va reuși să facă transferurile pe care și le dorește. Important este să fim sănătoși cu toții, iar concurența pe posturi este binevenită. Și Astra poate pune probleme, a demonstrat acest lucru în prima parte a sezonului, dar va pierde foarte mult dacă Budescu va pleca la Steaua”, a adăugat fundașul Robert Hodorogea.

BOGDAN MITREA, TRANSFERAT LA ASCOLI

FC Viitorul s-a despărțit, vineri, de doi jucători, fundașul Bogdan Mitrea și portarul Victor Rîmniceanu. Primul a fost achiziționat de Ascoli FC, formația care ocupă locul 17 din 22 de echipe, în Serie B, și se luptă pentru evitarea retrogradării, fiind prima deasupra locurilor care duc la baraj. „Mă bucur pentru el. Era de mult timp la FC Viitorul și merita acest lucru, ținând cont că anul trecut a fost golgheterul echipei, din postura de fundaș. Îi urăm multă baftă”, a spus Benzar. În vârstă de 28 de ani, Mitrea a mai evoluat în cariera sa pentru Câmpia Turzii şi CSMS Iaşi, iar la FC Viitorul a venit în vara anului 2013, adunând 86 de prezenţe și 19 goluri. În schimb, Rîmniceanu şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu gruparea de pe litoral. Portarul în vârstă de 26 de ani a sosit la formația lui Gică Hagi în vara anului trecut și a bifat 16 prezențe în prima parte a campionatului.

