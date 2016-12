Fost jucător la FC Farul, amendat pentru meciuri trucate în Belgia

Fostul fotbalist român Marius Mitu, care a evoluat timp de două sezoane pentru FC Farul Constanța, în perioada 1997-1999, a fost amendat cu suma de 15.000 de euro de justiția belgiană, în dosarul de corupție din fotbal în care este inculpat. Procesul a început în februarie 2014, iar fostul sportiv, în vârstă de 39 de ani, este una dintre cele 31 de persoane implicate. Mitu, care a mai evoluat la Steaua București, Lierse și Anderlecht, a apărut în fața judecătorilor în urmă cu aproape doi ani, însă media din Belgia nu a mai oferit detalii despre caz. În schimb, fostul fotbalist a fost cel care a povestit cele întâmplate.

„Am stat două-trei săptămâni în Belgia, pentru audieri. Când a început audierea persoanelor implicate, am fost scoși toți în fața sălii și atunci a început un spectacol neplăcut. Unii confirmau datele procurorilor, alții infirmau că au jucat în meciurile indicate. Am fost băgați toți în aceeași oală, iar lucrul ăsta nu m-a ajutat. Cred că au fost 20 - 25 de jucători la audieri”, a explicat Mitu. Procurorii belgieni au decis trimiterea dosarului în judecată pentru fapte petrecute între 2004 și 2006, la limita termenului de prescriere. Acuzaţiile sunt corupţie, asociere în vederea comiterii de infracţiuni, spălare de bani şi şantaj. Potrivit datelor din dosar, cetățeanul chinez Zheyun Ye a reușit să trucheze cel puțin 12 partide din campionatul belgian, în care au fost implicate 14 cluburi.

ÎN PROCES CU ANDERLECHT

Inculpat în dosar, Mitu a fost concediat în 2006 de Anderlecht, decizie pentru care fotbalistul a intentat o acțiune în instanță, cerând daune de un milion de euro. În schimb, clubul belgian a pretins daune morale de 25.000 de euro. „Eu am spus că nu-mi aduc aminte nimic din perioada respectivă. Trecuseră aproape zece ani. Atunci a sărit avocatul lui Anderlecht, care a început să spună: „Onorată instanță, uitați-vă cum toți ceilalți jucători își aduc aminte de meciuri, în timp ce domnul Mitu minte și spune că nu ține minte nimic!”“. La vremea respectivă, avocatul lui Anderlecht, Daniel Spreutels, a declarat: „Avem dovezi că a trişat în cel puţin șase partide la Lierse. Mitu nici n-a returnat banii chinezului, cum au făcut mulţi coechipieri de la Lierse. A susţinut că îi trimisese acasă, în România. Dar, mai târziu, a admis că era fals”.

Fostul jucător a dezvăluit că a primit o amendă de 15.000 de euro, însă avocatul său a făcut apel. „S-a considerat că acesta este prejudiciul făcut de mine. Avocatul nu știe cum va decurge procesul în continuare. A zis că nu-mi promite nimic. Totuși, nu cred că risc altceva în afară de amendă. Oricum, nu a fost în regulă că asiaticului i s-a dat drumul. L-au prins și l-au eliberat. El a dat un interviu într-o revistă din Franța în care a spus că noi, jucătorii, nu suntem vinovați. Noi eram doar niște pioni”, a spus Mitu.

Citește și:

Companie olandeză de producție TV, implicată în trucarea unor meciuri