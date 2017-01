Fred Durst a regizat o reclamă

Solistul trupei rock Limp Bizkit a regizat o reclamă televizată, prima dintr-o serie de trei, pentru site-ul de întâlniri online eHarmony. Potrivit Ad Age, reclama, intitulată ”Caroline and Friend”, este prima dintr-o serie de trei pe care rockerul le va regiza pentru site-ul eHarmony. Celelalte două, intitulate ”Witch - Ogre” şi ”Bouquet”, vor fi lansate în lunile următoare.

Fred Durst este deja familiarizat cu activitatea de cineast, întrucât a regizat două lungmetraje, ”The Education of Charlie Banks” în 2007 şi ”The Longshots”, în 2008. Prima lui incursiune în domeniul publicităţii a constat în regia unei reclame pentru un program informatic, ”MyCleanPC”, lansată la începutul acestui an. Cel de-al şaptelea album de studio al trupei Limp Bizkit se intitulează ”Stampede of the Disco Elephants” şi va fi lansat spre sfârşitul acestui an.