Fred Durst se luptă cu depresia

Solistul trupei Limp Bizkit a trecut printr-un mariaj scurt, a intrat într-un con de umbră, aşa că nu este de mirare că se luptă cu depresia. Fred Durst a mărturisit că a ajuns să îl înţeleagă pe idolul lui, Kurt Cobain, care s-a sinucis în anul 1994. ”Încerc să nu vorbesc prea mult în metafore, dar este ceva ce nu am spus prea multor oameni. Avem un cântec mai vechi, ”It\'ll Be OK”, de pe albumul ”Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water”. Este exact imaginea mea despre depresia cuiva cu o minte torturată ca a lui Kurt Cobain. Am făcut legătura cu el. Am propria mea tortură. Am fost impresionat de poezia lui, de filosofie şi muzică, evident. Noul cântec, ”My Own Cobain”, este un alt mod de a intra în depresia mea şi de a exprima această tortură”, a declarat Fred Durst. Să sperăm că starea sa generală se va îmbunătăţi odată cu lansarea noului album al trupei Limp Bizkit, intitulat ”Gold Cobra”, prevăzută pentru 28 iunie. Albumul standard va include 13 piese noi, în timp ce ediţia de lux va include 17 piese şi va putea fi cumpărat numai de pe BestBuy.