Gala premiilor Zmeura de Aur

Pelicula SF ”After Earth” şi comedia ”Movie 43” au dominat cea de-a 34-a gală a nedoritelor premii Zmeura de Aur, care sunt acordate celor mai nereuşite filme şi performanţe actoriceşti de la Hollywood. ”After Earth”, cu Will Smith şi fiul său adolescent Jaden, a plecat acasă cu trei premii, Jaden Smith fiind ”premiat” pentru Cel mai slab rol masculin, Will Smith pentru Cea mai proastă interpretare a unui rol masculin secundar, plus premiul pentru Cea mai proastă combinaţie de staruri tată-fiu de pe ecran. Filmul, cu un buget de 130 de milioane de dolari, în regia lui M. Night Shyamalan, care l-a avut drept co-scenarist pe Will Smith, a fost un eşec major pentru Columbia Pictures, anul trecut, cu încasări de doar 60 de milioane de dolari în SUA şi Canada.

”Movie 43”, reunind 16 schiţe comice în care joacă staruri precum Halle Berry, Kate Winslet sau Hugh Jackman, a primit trofeul pentru Cel mai prost film, Cel mai prost scenariu - pentru toţi cei 19 scenarişti şi pentru Cea mai slabă regie, pentru cei 13 regizori care au realizat scurtmetrajele. Premiul pentru Cel mai nereuşit rol feminin i-a revenit unui obişnuit a galei, actorul şi regizorul de culoare Tyler Perry, pentru prestaţia în travesti din ”A Madea Christmas”, iar Kim Kardashian a fost ”răsplătită” cu Zmeura de Aur pentru Cel mai prost rol feminin secundar în ”Tyler Perry's Temptation”. Filmul ”The Lone Ranger”, produs de Disney, cu Johnny Depp şi Armie Hammer în rolurile principale, unul dintre cele mai mari eşecuri financiare ale verii trecute, a primit premiul pentru Cel mai prost remake / Cea mai proastă prelucrare sau continuare. Filmul, care a avut un buget de 200 de milioane de dolari, a adus pierderi de 190 de milioane de dolari studiourilor Disney.

Actorul Adam Sandler, care a primit peste 20 de nominalizări la Zmeura de Aur în întreaga sa carieră, a scăpat anul acesta şi nu a mai primit niciun premiu, deşi comedia sa ”Grown Ups 2 / Oameni mari şi fără minte 2”, desfiinţată de critici, a avut şapte nominalizări. În 2012, Adam Sandler a primit toate cele zece premii acordate în acel an, pentru comedia ”Jack and Jill / Jack şi Jill”.

Premiile Zmeura de Aur, care valorează fiecare doar câţiva dolari şi au formă de zmeură aurie, aşezată pe o rolă de film de 8 mm, au fost create în 1980, la iniţiativa lui John Wilson, un cinefil împătimit, ca ”antidot” la frenezia care cuprinde Hollywoodul în sezonul premiilor cinematografice, ce culminează în fiecare an cu gala premiilor Oscar. Câştigătorii sunt selectaţi din cei aproape 800 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, care pot achiziţiona un statut de membru pentru a putea vota online pentru filmele nominalizate anual la aceste premii. Câştigătorii la opt din cele nouă categorii sunt votaţi de membri, iar la a noua categorie, pentru Cel mai prost cuplu / distribuţie de pe marele ecran, câştigătorii sunt desemnaţi de cei peste 80.000 de votanţi de pe site-ul specializat în recenzii de film RottenTomatoes.com. Premiaţii cu Zmeura de Aur vin rareori să îşi ridice premiile, o excepţie notabilă fiind Sandra Bullock, care a primit titlul de Cea mai proastă actriţă în 2010, pentru ”All About Steve”, cu o zi înainte de a lua premiul Oscar pentru ”The Blind Side / Povestea unui campion”.