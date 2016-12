Gimnastele tricolore vor lupta pentru calificarea la JO din 2016

Loturile de gimnastică artistică feminin și masculin vor pleca duminică spre Brazilia, unde vor participa în perioada 16-18 aprilie la turneul preolimpic de la Rio de Janeiro. La startul întrecerii vor fi prezente opt echipe, iar primele patru clasate vor obține biletele pentru Jocurile Olimpice din această vară, urmând ca echipele de pe locurile 5-8 să înscrie în concurs câte un sportiv în probele individuale. Din lotul tricolor face parte și tripla campioană olimpică de la Atena și dublă medaliată de la Londra, Cătălina Ponor, revenită în activitate după ce s-a retras timp de trei ani. Constănțeanca a dezvăluit că nu se află la cel mai înalt nivel al său, dar, dacă fetele se vor concentra și vor elimina ratările, România se va califica la Jocurile Olimpice. „Nu vreau să-mi fac planuri. Ceea ce mă interesează acum este calificarea pentru Jocurile Olimpice și apoi voi vedea. Mi-a fost dor de sală, de gimnastică, de cantonament, de concursuri. Mie îmi plac concursurile și mă motivează foarte tare să fiu acolo, să simt atmosfera de concurs, să văd cum se bucură oamenii pentru noi când reușim să facem un rezultat și mă bucur că am reușit, după câte am tras cu piciorul și sănătatea, să resimt acele trăiri'”, a spus sportiva legitimată la CS Farul Costanța.

Gimnasta în vârstă de 28 de ani a suferit o operație la tendonul lui Ahile în luna octombrie a anului trecut, motiv pentru care pregătirea sa a avut de suferit. „Mai sunt dureri, dar lucrurile încep să meargă mai bine și pentru mine. Am reușit să sparg gheața cu două concursuri și am prins mai multă încredere. Cred că nu sunt nici la jumătate din capacitatea la care ar trebui să fiu. Mai este foarte mult de lucrat pentru că eu am foarte mari pretenții de la mine, având în vedere rezultatele obținute până acum. La Rio de Janeiro voi face două aparate, bârnă și sol, care mi-au plăcut întotdeauna, și voi încerca să aduc un plus echipei. Presiune există, pentru că nu am mai fost într-o astfel de situație până acum. Este un concurs foarte important pentru noi, trebuie să ne ducem cu încredere și, chiar dacă există presiune, sper să nu avem ratări. Dacă nu avem ratări, șansele de calificare sunt mari”, a declarat Ponor.

Citește și:

Gimnastele tricolore, învinse la testul din Belgia

Ponor consideră satisfăcător rezultatul de la Doha

Medalie de aur pentru Cătălina Ponor

Ponor se recuperează în SUA