Gwyneth Paltrow vrea să lanseze o a treia carte de bucate, cu reţete pentru întreaga familie

Actriţa Gwyneth Paltrow vrea să lanseze o a treia carte de bucate, cu reţete dedicate întregii familii, inclusiv cu feluri de mâncare rapide, dar sănătoase, potrivite pentru petreceri, potrivit dailymail.co.uk. "Cred că o să scriu şi o secţiune pentru aperitive potrivite pentru petreceri, pentru că asta este întodeauna o parte greu de făcut. Dai o petrecere, dar nu vrei să stai în bucătărie. Mai bine faci înainte diverse platouri şi feluri de mâncare ce pot fi băgate la cuptor. Îmi place mâncarea de petrecere uşor de preparat şi cea pentru familiile cu copii", a spus Gwyneth Paltrow în cadrul unei apariţii televizate. Gwyneth Paltrow, care a exclus din dieta sa alcoolul, cofeina, zahărul, glutenul şi lactatele, a mai scris două cărţi, "It'sall good", în 2013, şi "My Father's Daughter", alături de Mario Batali, în 2011. "Este amuzant, îmi place să fac asta. Este un proiect secundar foarte interesant, pe care am şansa să îl duc la capăt, şi mă bucur că oamenii au cumpărat primele două cărţi", a spus actriţa care deţine şi un site de lifestyle, Goop.com. Gwyneth Paltrow s-a confruntat cu probleme financiare în ultimul an. Potrivit datelor financiare publicate de compania actriţei, Goop.com are datorii de 1,6 milioane de dolari şi pierde în continuare bani. Gwyneth Paltrow, desemnată în 2013 cea mai frumoasă femeie din lume de revista People, a devenit cunoscută în cinematografie cu rolul din thrillerul "Seven", în 1995, în care a jucat alături de Brad Pitt - care i-a devenit apoi partener de viaţă. În 1997, a început o relaţie cu Ben Affleck, alături de care a rămas doi ani. După premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar ("Shakespeare îndrăgostit", 1999) şi căsătoria cu Chris Martin, Gwyneth Paltrow s-a îndepărtat de platourile de filmare, concentrându-se pe lansarea de cărţi, reţete gastronomice şi pe apariţii în emisiuni de televiziune, ocupându-se cu precădere de site-ul său de lifestyle goop.com. Rolul Pepper Potts din franciza "Iron Man", începută în 2008, a readus-o pe actriţă în prim-planul cinematografiei mondiale.