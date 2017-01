Hagi privește în mod pozitiv „dubla” cu FC Steaua

Amărăciunea ratării calificării în semifinalele Cupei României, după înfrângerea suferită joi, pe teren propriu, scor 0-1, în fața celor de la FC Steaua, nu și-a pus amprenta asupra lui Gheorghe Hagi, managerul tehnic al celor de la FC Viitorul preferând să extragă partea pozitivă din această întâlnire, și anume jocul prestat de elevii săi. „Sunt mulțumit de fotbalul prestat în ambele meciuri, cred că am fost mai buni decât Steaua, dar păcat de ocaziile ratate. Au mai multă experiență, au știut să gestioneze momentele mai importante și am avut în față un portar și doi fundași centrali într-o formă extraordinară, care au făcut să fie imposibil să marcăm din numeroasele oportunități pe care care ni le-am creat. Vroiam să ne despărțim de acest public minunat cu o victorie, dar încă avem o echipă tânără, în formare și încă învățăm. Am controlat jocul de la început până la sfârșit, dar trebuie să mergem înainte. Ne pare rău, însă știm că meritam mai mult. Creștem de la meci la meci, vom fi mai buni și într-o zi o să batem Steaua”, a spus managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi.

În ciuda celor două înfrângeri cu FC Steaua, FC Viitorul continuă să fie revelația sezonului, ocupând locul secund în clasamentul Ligii 1. „Nimeni nu credea că vom juca atât de bine în această primă parte a campionatului, în care am dominat toți adversarii. Au fost și meciuri în care am arătat că mai avem mult de muncă, precum cele trei cu Steaua sau cele în care am fost egalați în ultimele minute și am pierdut puncte importante. Echipa arată un fotbal bun, care place ochiului și un spirit ofensiv. Nu stăm să ne apărăm și vrem mereu să marcăm, dar mai sunt și zile când ratezi sau întâlnești un portar care face miracole”, a explicat Hagi. Tehnicianul speră ca elevii săi să încheie acest an cu un succes în fieful celor de la FC Voluntari, în partida programată luni, de la ora 18.00, în etapa a 23-a a Ligii 1. „La cât ghinion am avut în meciurile cu Steaua, poate dăm un șut la poartă și marcăm. Mergem să terminăm anul cu o vcitorie, dar va fi greu, pentru că jucăm în deplasare și FC Voluntari a crescut în ultima vreme. Au jucat bine, de la egal la egal cu toate echipele, dar au avut și neșansă”, a declarat „Regele”.

