FC Viitorul a fost eliminată din Cupa României

După ce a cedat luni, pe teren propriu, în campionat, FC Viitorul a pierdut și joi seară duelul cu FC Steaua, tot cu 0-1 (N. Stanciu 48), de această dată în sferturile de finală ale Cupei României, dar tot pe terenul central din cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu. Veniți să vadă spectacol, spectatorii au avut parte o surpriză plăcută încă dinaintea startului jocului, când Gică Hagi a premiat trei dintre cei mari mari sportivi ai României. Astfel, constănțenii Eliza Samara, Simona Halep și Horia Tecău au primit câte o plachetă și un tricou al formaţiei FC Viitorul cu numărul 1 şi cu numele lor. Samara și Halep au fost personal la această premiere, în timp ce Tecău, aflat în pregătire în SUA, a fost reprezentat de tatăl său, Romeo Tecău.

SPECTACOL DUPĂ PAUZĂ

Meciul nu a început însă în aceeași notă de spectacol, cele două echipe fiind mai mult în expectativă. Drept urmare, în prima repriză nu a fost nici măcar o ocazie mai periculoasă, chiar dacă Chițu, respectiv Ad. Popa au încercat să amenințe poarta adversă. În schimb, după pauză, oaspeții au deschis rapid scorul, N. Stanciu reluând superb din mijlocul careului aproape de vinclu, în min. 48, după o centrare perfectă venită de la Râpă. Golul a schimbat jocul, iar constănțenii s-au aruncat în atac și ratările au curs pe bandă rulantă. Mai întâi, Cr. Ganea a reluat cu pământul, mingea l-a sărit pe Fl. Niță, însă Varela a respins cu capul, de pe linia porții. Apoi, A. Chițu s-a aflat de două ori față în față cu portarul bucureștenilor, dar nu a reușit să-l învingă din poziții favorabile. Ieșită cu bine din forcingul gazdelor, FC Steaua s-a mulțumit să se apere și să caute lovitura de grație pe contraatac, în timp ce elevii lui Hagi au controlat mijlocul terenului, însă fără să găsească soluții de a marca. Lansat de Ad. Popa, Tade a avut șansa de a închide conturile, dar a fost blocat de Râmniceanu, în timp ce Fl. Niță a parat lovitura liberă executată de Benzar. Atmosfera s-a încins și mai mult în min. 78, când Hamroun și Benzar s-au contrat la mijlocul terenului, stelistul a lovit ușor cu capul, însă centralul Radu Petrescu le-a arătat ambilor cartonașul galben. Pe final, FC Viitorul a forțat egalarea, dar scorul a rămas neschimbat și constănțenii au părăsit Cupa României.

HAGI, MULȚUMIT DE JOC

Supărat de ratarea calificării, Gică Hagi s-a declarat însă mulțumit de jocul echipei sale. „Noi am jucat, am dominat și am avut ocazii, dar am întâlnit o echipă care a stat bine în teren. Portarul Stelei a făcut un meci foarte bun. Învăţăm din fiecare meci şi important este să creştem şi faptul că am dominat Steaua în ambele meciuri. Am ratat multe ocazii și nu o dăm pe neşansă. Trebuia să marcăm 3-4 goluri, iar Steaua a dat două şuturi pe poartă și a înscris. Mai avem mult de muncă. Nu poate să ne iasă totul din prima, dar suntem pe drumul cel bun”, a explicat managerul tehnic al grupării de pe litoral. De partea cealaltă, Laurențiu Reghecampf și-a început arongant conferința de presă: „Nu fiți triști, obișnuiți-vă să câștige Steaua. Au fost două meciuri foarte grele, câştigate cu 1-0 și cei de la Viitorul trebuie felicitaţi pentru jocul făcut”.

Au evoluat echipele - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar, Boli, Mitrea, Cr. Ganea - Vl. Achim (74 Fl. Coman), I. Filip, R. Marin - A. Chiţu, I. Hagi (64 Fl. Cernat), Aganovici (64 Nicoliţă ); FC Steaua (antrenor Laurenţiu Reghecampf): Niţă - Râpă, Varela, Toşca, Guilherme - Muniru (60 Breeveld), L. Filip - Ad. Popa (87 Enceanu), Stanciu, Hamroun (85 Tahar) - Tade. Cartonaşe galbene: I. Hagi, R. Marin, Mitrea, I. Filip / L. Filip, Hamroun, Niţă. Arbitri: Radu Petrescu (București) - Ovidiu Artene (Vaslui) și Ciprian Danşa (Oradea).

