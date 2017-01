FC Viitorul a făcut un pas fals în disputa cu FC Steaua

Cu gândul la lupta pentru titlu, FC Viitorul a pierdut, luni seară, duelul cu FC Steaua București, scor 0-1 (Hamroun 3), desfășurat în etapa a 22-a a Ligii 1, pe arena centrală a bazei sportive de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Constănțenii au primit gol rapid, pe o imensă greșeală a defensivei, și au forțat egalarea, creându-și numeroase ocazii în finalul partidei, după ce oaspeții au rămas în inferioritate numerică, Papp văzând două cartonașe galbene în doar cinci minute, motiv pentru care a fost eliminat în min. 60. Cea mai mare oportunitate de a marca a venit în min. 21, când Ioan Filip a nimerit transversala. „Am pierdut trei puncte. Am dominat jocul, am făcut presiune și i-am forțat să iasă din apărare cu mingi lungi. Din păcate, nu am reușit să ne impunem de la început și am primit gol foarte repede. Am avut mult mai multe ocazii decât ei, dar mingea nu a vrut să intre în poartă. Nu ne-a fost frică, am încercat să ne facem jocul nostru, mai ales în rerpiza a doua, după ce a fost eliminat Papp”, a spus Filip, singurul integralist din Liga 1 după 22 de etape. În plus, centralul Alexandru Tudor nu a acordat o lovitură de pedeapsă pentru gazde, după ce Hamroun a comis henț în propriul careu, în min. 13. La final, managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, și-a felicitat elevii pentru evoluția din partida disputată împotriva campioanei. „Pot trage concluzii pozitive, chiar dacă este un rezultat negativ acasă. Am fost convins că putem să câștigăm, am dominat copios și am avut ocazii, dar le-am ratat. Am făcut și câteva greșeli, de exemplu golul luat inexplicabil, pe greșeala fundașilor. Singurul lucru care ne-a lipsit a fost golul, în rest am făcut un meci bun. Nu am fost lucizi în fața porții. Învățăm de la fiecare meci și cred că meritam mult mai mult, dar viața merge merge înainte și creștem. Continuăm pe acest drum, o să vină și momentul când vom învinge Steaua. Nu am devenit Barcelona, dar am dominat în ambele meciuri!”, a spus Hagi.

EXPLICAȚIILE LUI HAGI

„Regele” a explicat și de ce a preferat să-l titularizeze pe Kevin Boli pe postul de fundaș stânga și l-a lăsat pe Cristian Ganea pe banca de rezerve, o decizie ciudată, mai ales că ultimul a revitalizat ofensiva Viitorului după ce a fost introdus pe teren, în repriza secundă. „Când a intrat Ganea, eram cu un om în plus. Am deschis jocul, am schimbat sistemul, am avut ocazii și era normal ca și el să fie periculos în atac. Eu zic că am gândit bine, Boli s-a descurcat destul de bine pe faza defensivă, dar era normal să nu împingă pe faza ofensivă așa cum o face Ganea. Am forțat mai mult pe dreapta. Am mutat mingea de pe o parte pe alta și am creat probleme Stelei. S-a văzut și că Aganovici este obosit pentru că a jucat destul de mult în acest sezon și a făcut-o bine. De această dată, nu a avut o repriză bună”, a declarat Hagi, adăugând că golgheterul Florin Tănase a absentat din cauza unor probleme medicale”: „Tănase s-a accidentat duminică seara, după antrenament. Nu am riscat pentru că nu știm încă ce are. Dacă nu o să fim convinși sută la sută că este sănătos, nu va juca nici joi”. Totodată, Hagi a dezvăluit și de ce a preferat să-i menajeze pe jucătorii mai tineri pe finalul acestui an: „Ianis are doar 17 ani și a jucat peste 20 de meciuri în Liga 1 la această vârstă. Nu s-au jucat niciodată atâtea meciuri într-o primă parte a campionatului din România, toată lumea era obișnuită cu 17 meciuri. Nu-i ușor pentru jucători și se vede și în celelalte meciuri, pentru că abia aleargă pe final. Se simte oboseala și s-a văzut și la noi, chiar dacă am alergat cât am putut. Vorbim de niște copii, iar lui Nedelcu i-am făcut un test și era foarte obosit, așa că i-am dat liber câteva etape. La fel și Răzvan Marin, ambii au jucat foarte mult în această toamnă și trebuie să avem grijă de ei”.

