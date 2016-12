Halep s-a retras de la Birmingham

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA și cap de serie nr. 3, s-a retras de la startul turneului de la Birmingham (Marea Britanie), programat în perioada 13-19 iunie și dotat cu premii în valoare totală de 846.000 de dolari, din cauza unor probleme medicale la piciorul stâng. „Am simţit că am probleme de când am venit aici. Am nişte lichid la tendon, aşa că doctorul a spus că trebuie să mă odihnesc vreo câteva zile. Nu e nimic serios, însă e sâcâitor. Am aproape două săptămâni să mă recuperez până la Wimbledon, aşa că mă voi odihni câteva zile, apoi voi face tratament şi voi începe să joc din nou. Sunt dezamăgită, era primul meu turneu pe iarbă în acest an. Era important să am nişte meciuri, dar nu pot să mai schimb nimic acum. Trebuie să am grijă de corpul meu. Sper să mă întorc la anul. E a doua oară când sunt la Birmingham şi e un turneu care îmi place. Sper să revin la anul şi să am şansa să joc în faţa fanilor de aici”, a explicat Halep.

În schimb, sunt șanse mari ca sportiva în vârstă de 24 de ani să fie prezentă la turneul de la București, care va avea loc în perioada 11-17 iulie și este dotat cu premii în valoare de 226.750 de dolari. „Am vorbit cu Simona Halep, ea s-a înscris în competiția de la București, își dorește să joace foarte mult. A spus că doar în cazul în care va fi accidentată nu va participa la București. Altfel, își dorește și va veni să joace turneul nostru. Cu toate că este o competiție care pe ea nu o ajută în clasamentul WTA”, a spus președintele Federației Române de Tenis, George Cosac.

Tenismena Sorana Cîrstea, locul 98 WTA, s-a calificat în ultimul tur al calificărilor turneului de la Mallorca, dotat cu premii în valoare totală 250.000 de dolari, după ce a trecut de Sesil Karatantcheva (Bulgaria, locul 206 WTA), cu scorul de 6-3, 6-4, asigurându-și 10 puncte WTA și un cec în valoare de 810 dolari. În meciul decisiv pentru obținerea prezenței pe tabloul principal al întrecerii, românca se va duela cu luxemburgheza Mandy Minella (locul 133 WTA).

CAROLINE WOZNIACKI, EXCLUSĂ DE LA RIO

După ce a fost anunţată că urmează să fie portdrapelul Danemarcei, Caroline Wozniacki, locul 34 WTA, a primit sâmbătă o veste neplăcută, Federaţia Internaţională de Tenis excluzând-o de la Jocurile Olimpice din 2016, pentru că nu îndeplineşte una dintre condiţiile de bază pentru a putea juca la Rio. Astfel, tenismenei în vârstă de 25 de ani îi lipseşte o selecţie în echipa de Fed Cup a Danemarcei, pentru a îndeplini criteriul olimpic. Federaţia din Danemarca a contestat însă decizia ITF, cerând clemenţă pentru fostul lider mondial, care nu a putut evolua în competiţia inter-ţări din tenis din cauza unei accidentări. Apelul va fi judecat la 30 iunie, în timpul turneului de la Wimbledon, dar şansele ca Wozniacki să primească un răspuns favorabil sunt minime.

Citește și:

Halep, nominalizată pentru „Jucătoarea lunii mai“

Simona Halep a urcat pe locul 5 WTA

Victorii în premieră pentru Djokovic și Muguruza