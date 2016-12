HC Dobrogea Sud joacă pentru un loc în finala Cupei României

Înființată în această vară, HC Dobrogea Sud Constanța are șansa de a-și trece în palmares primul trofeu din istoria clubului și de a bifa o performanță unică în handbalul românesc, calificarea în cupele europene direct din liga secundă. Constănțenii au însă o misiune infernală în Final Four-ul Cupei României, care începe vineri, în Sala Sporturilor din Brăila. Sorții le-au scos în față pentru meciul din semifinale, programat vineri, de la ora 17.15 (în direct la Digi Sport 3), cel mai puternic adversar rămas în cursă, CSM București, formație care a încheiat pe locul secund sezonul regulat din Liga Națională și este considerată mare favorită la titlul de campioană națională. Elevii lui Djordje Cirkovic, care au plecat joi dimineață spre Brăila, la bordul unui autocar personalizat, nu se tem de echipa pregătită de foștii antrenori ai campioanei HCM Constanța, Zvonko Sundovski și Marko Isakovic, care îi are în componență pe foștii lor colegi, centrul Marius Stavrositu și interul Javier Humet.

„Suntem foarte mulțumiți pentru că am ajuns în Final Four, după ce am învins una dintre echipele de top din prima ligă, HC Odorhei. Nu există presiune asupra noastră, ținând cont că vom juca împotriva principalei favorite la titlul de campioană, CSM București. Ambele echipe au jucători buni, dar vom da totul pe teren și vom încerca să câștigăm. Ne cunoaștem foarte bine între noi și sunt convins că va fi un meci dificil”, a spus veteranul Dalibor Cutura. „Așteptăm cu nerăbdare meciurile din Cupa României și ne pregătim intens penntru finală. Suntem încrezători în șansele noastre și mergem la Brăila cu gândul să câștigăm trofeul, astfel încât să facem o bucurie constănțenilor. Vom juca împotriva foștilor colegi și a antrenorilor de la HCM, dar, chiar dacă suntem prieteni, în teren suntem adversari și vrem să câștigăm”, a adăugat centrul Ionuț Săulescu. Constănțenii vor avea parte de o numeroasă susținere, în jur de 150 de suporteri urmând să facă deplasarea de la Constanța. În cealaltă semifinală, programată la ora 19.30 (în direct la Digi Sport 2), se vor întâlni Steaua București și AHC Dunărea Călărăși.

TRANSFER DE TOP DIN SERBIA

După centrul Cristian Fenici și pivotul Dragoș Soare, formația de pe litoral a mai bifat un transfer de marcă, reușind să aducă la Constanța un internațional sârb. Clubul constănțean a anunțat, joi, că l-a achiziționat pe Zoran Nikolic, un pivot în vârstă de 25 de ani, 1,88 metri și 100 de kilograme, care are în palmares trei titluri de campion în Serbia, două Supercupe ale Serbiei și o Cupă a Serbiei, toate cucerite cu Vojvodina Novi Sad. Nikolic a purtat banderola de căpitan al formației antrenate până anul trecut de Djordje Cirkovic, actualul tehnician al HC Dobrogea Sud, pivotul sârb jucând în actuala ediție a Ligii Campionilor, marcând 31 de goluri. Nikolic a semnat un contract pe doi ani cu gruparea de pe litoral.

Citește și:

Încă un transfer important la HC Dobrogea Sud

HC Dobrogea Sud a dat lovitura pe piața transferurilor

HC Dobrogea Sud va înfrunta pe CSM București pentru un loc în finală

HC Dobrogea Sud află luni adversara din semifinalele Cupei României

Test reușit pentru HC Dobrogea Sud