HC Dobrogea Sud, la un pas de podium

După eșecul neașteptat din prima rundă a Ligii Naționale de handbal masculin, 25-26 cu Poli Timișoara, pe teren propriu, HC Dobrogea Sud Constanța și-a revenit rapid și a obținut trei victorii consecutive, 33-22 cu CSM Făgăraș, 30-22 cu HC Adrian Petrea Reşiţa și 35-28 cu CSU Suceava, ocupând locul 4 în clasament după primele patru etape. Pentru elevii lui Djordje Cirkovic urmează primul derby al sezonului, urmând să primească sâmbătă, de la ora 16.00 (în direct la TVR 1), vizita celor de la HC Odorhei. Oaspeții au punctaj maxim, însă au avut parte de adversari facili, iar două dintre succese au fost obținute la limită. Chiar și așa, duelul reprezintă un moment al adevărului pentru constănțeni, care au anunțat că vor să câștige titlul în primul an de la promovare.

„Se poate spune că este un moment al adevărului și cred că va fi și un joc decisiv pentru stabilirea podiumului la finalul sezonului regulat. Ei nu au pierdut niciun meci, noi avem o înfrângere, dar în condiții speciale, dar este prima partidă mai tare pentru ambele formații. HC Odorhei a învins la limită în jocurile de pe teren străin, dar oricum nu a excelat niciodată în deplasare. În schimb, noi jucăm mai bine în deplasare, dar, de această dată, mizăm mult pe ajutorul publicului, pentru că sala va fi plină”, a spus președintele și portarul lui HC Dobrogea Sud, Ionuț Rudi Stănescu.

În privința problemelor de lot, pivotul Mladen Rakcevic este indisponibil după o operație de menisc, centrul Ionuț Săulescu are probleme la genunchi, pivotul Zoran Nikolic și-a revenit după lovitura puternică primită la Suceava, deși are în continuare ochiul drept vânăt, iar interul Dusko Celica va debuta doar dacă scorul va impune prezența sa pe teren. „Celica ar fi trebuit să intre și în partida cu Reșița, dar a simțit niște dureri musculare și am decis să rămână doar pe bancă. Tot pentru a-l menaja nu a mers la Suceava, iar între timp a mai făcut un RMN și totul pare în regulă. Dacă va fi nevoie, va juca în partida cu HC Odorhei”, a adăugat Stănescu.

Rezultatele etapei a 4-a: CSU Suceava - HC Dobrogea Sud Constanța 28-35, Potaissa Turda - Steaua București 33-26, HC Adrian Petrea Reşiţa - Dunărea Călăraşi 27-17, HC Odorhei - Satu Mare 29-23, Poli Timişoara - Dinamo Bucureşti 33-34, CSM Făgăraş - HC Vaslui 18-22, CSM Bucureşti - CSM Focşani 33-22.

Clasament: 1. Dinamo 12p (golaveraj: 132-118), 2. HC Odorhei 12p (116-102), 3. Potaissa 9p (134-109), 4. HC DOBROGEA SUD 9p (123-98), 5. HC Vaslui 9p (108-117), 6. CSM Bucureşti 6p (119-104), 7. HC Adrian Petrea Reşiţa 6p (100-97), 8. Dunărea Călăraşi 6p (102-109), 9. Steaua 4p (116-121), 10. CSM Focşani 4p (100-113), 11. CSU Suceava 3p (109-112), 12. Poli Timişoara 3p (112-116), 13. Satu Mare 0p (103-128), 14. CSM Făgăraş 0p (86-111).

