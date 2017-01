HC Dobrogea Sud s-a calificat în sferturile Cupei României

Plecată la drum cu obiectivul declarat de a prinde un loc în cupele europene, HC Dobrogea Sud Constanţa a făcut un prim pas în această direcţie, după ce a acces în sferturile Cupei României la handbal masculin, impunându-se clar în partida cu Potaissa Turda, scor 39-32 (26-13) desfăşurată vineri seara, în Sala Sporturilor din Constanţa, în optimile competiţiei. Chiar dacă evoluează în liga secundă, echipa pregătită de Djordje Cirkovic a dominat cu autoritate jocul, mai ales că a început întâlnirea într-o formulă care a cuprins cei mai experimentaţi jucători din lot, foşti şi actuali internaţionali. În plus, oaspeţii au preferat să-şi menajeze cei mai importanţi jucători în perspectiva partidei cu Dunărea Călăraşi, din etapa a 15-a a Ligii Naţionale, programată sâmbătă, de la ora 19.30, tot în Sala Sporturilor din Constanţa. În aceste condiţii, gruparea de pe litoral a apăsat pe acceleraţie încă din start, iar soarta calificării era decisă încă de la pauză, când gazdele au intrat la cabine cu un avantaj confortabil. În aceste condiţii, în repriza secundă au fost aruncaţi jucătorii tineri şi chiar juniorii proveniţi de la CSS 1 Constanţa, iar diferenţa de pe tabela de marcaj s-a mai micşorat, însă evoluţia acestora a dat speranţe pentru viitor.

La final, jucătorii constănţeni s-au declarat mulţimiţi de faptul că au obţinut calificarea în sferturile întrecerii. “Fiecare echipare are un obiectiv, iar ei au decis să se concentreze asupra campionatului. Noi am jucat foarte serios şi am dat posibilitatea jucătorilor tineri să intre pe teren după pauză. Cu puţin noroc la tragerea la sorţi, sper să jucăm următorul meci tot în faţa propriilor suporteri şi să ajungem în Final Four. Cred că ar fi de preferat să evităm pe Dinamo Bucureşti şi CSM Bucureşti, dar ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă”, a spus extrema stânga George Buricea. „A fost o calificare uşoară şi mă bucur că au evoluat şi cei mai tineri, ca să prindă experienţă şi mulţumim publicului, care a fost alături de noi. Nu am vreo preferinţă în privinţa adversarei din sferturi, dar mi-aş dori să jucăm în faţa propriilor suporteri, pentru că suntem mai puternici aşa şi avem şansă în plus. Dacă ne antrenăm bine, suntem capabili să trecem de orice adversar. Ar fi o premieră pentru handbalul românesc ca o echipă din liga secundă să meargă în cupele europene, dar nu şi o surpriză, pentru că avem lot de Liga Naţională”, a adăugat extrema dreaptă Laurenţiu Toma.

Pentru constănţeni au marcat: L. Toma 7, Cutura 6, Rakcevic 6, Săulescu 4, Vujadinovic 3, Angelovski 3, Bologa 2, Manoilă 2, Todică 2, Buricea 1, Culea 1, Bodnărescu 1, Munteanu 1.

SURPRIZE PENTRU COPII

Pe lângă spectacolul handbalistic, HC Dobrogea a pregătit mai multe surprize pentru copiii care au fost prezenţi în tribune la meciul de vineri. Astfel, puştii au fost încântaţi că Sala Sporturilor i-a întâmpinat în haine de sărbătoare, graţie administratorului Iulian Hanu fiind instalate pe faţada clădirii ornamente luminoase cu tematica Sărbătorilor de Iarnă. În plus, fiecare copil a primit bomboane de ciocolată, iar la finalul partidei, cei mai mici iubitori ai handbalului au avut ocazia să-şi testeze talentul chiar pe teren, alături de jucătorii constănţeni.

Citeşte şi:

HC Dobrogea Sud debutează în Cupa României

Adversar facil pentru HC Farul

Test reuşit pentru HC Dobrogea Sud