HC Dobrogea Sud s-a impus în derbyul cu Dinamo

08:29:50 / 13 Octombrie 2016

Handbal

Am vazut aseara,prezent in Sala,un meci in care ambitia gazdelor a fost decisiva in obtinerea victoriei. Fara sa le diminuez meritele invingatorilor trebuie sa setina cont ca oaspetii vor disputa duminica la Braga un meci european de o importanta deosebita pentru traseul lor in Liga Campionillor. Din acest motiv nu au jucat deloc unii jucatori de baza ,altii folositi mai putin iar gandul lor a fost mai degraba spre Braga. Dupa felul cum au jucat aseara Dobrogea Sud,cu o Sala plina cu suporteri admirabili va avea un cuvant greu de spus in ierarhia finala a acestuui campionat. Nu am inteles doua lucruri: de ce in titulatura echipei intra si cuvantul SUD stiindu-se ca sudul Dobrogei nu apartine Romaniei si de ce,promisa de multi ani,Constanta nu are o Sala de sport in care sa-si poata disputa cand va fi nevoie meciuri din cupele europene