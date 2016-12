Iggy Pop şi The Stooges, în România!

Un nume de legendă, Iggy Pop şi The Stooges vor concerta, în premieră în România, în cadrul ediţiei din acest an a Tuborg Green Fest Peninsula. Starurile americane vor urca pe scena festivalului de la Târgu Mureş în a treia zi, pe 27 august, pe Main Stage.

Cel de-al treilea album semnat Iggy Pop, „Raw Power”, produs alături de David Bowie, este considerat de experţi ca un material de referinţă în istoria punk-ului. Iggy Pop este cunoscut pe scena rock mondială ca unul dintre cei mai energici şi talentaţi solişti ai genului.

Bucureştenii de la Recycle Bin vor urca pe scena mare a festivalului pe 25 august. În aceeaşi zi, pe scena Talent Stage, vor evolua cei de la Magashegyi Underground. Cunoscuţii rockeri maghiari de la Tankcsapda vor saluta publicul din România tot în prima zi de festival. A doua zi de festival îi va aduce pe scena de la Târgu Mureş pe Sunnery James & Ryan Marciano.

Pe 27 august, în aceeaşi zi cu Iggy and The Stooges, vor cânta şi Alvin és a mókusok, iar duminică, în ultima zi de festival, Pokolgép, alţi reprezentaţii de seamă ai rock-ului unguresc. Pentru ediţia din acest an a festivalului, programul este încă în lucru, periodic fiind anunţate noi confirmări.