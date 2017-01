Încă o ţintă atinsă de HC Dobrogea Sud

Promovată în Liga Naţională de handbal masculin după un sezon perfect, cu victorii pe linie, HC Dobrogea Sud Constanţa a susţinut sâmbătă ultima reprezentanţie din acest campionat în faţa propriilor suporteri, obţinând un nou succes, 53-39 (22-12), în confruntarea cu HC Buzău 2012, din etapa a 25-a a Seriei A din Divizia A. Constănţenii au controlat cu autoritate jocul şi au îndeplinit un alt obiectiv stabilit pe ultima sută de metri, depăşirea bornei de 1.000 de goluri marcate în acest sezon. La final, jucătorii formaţiei de pe litoral le-au mulţumit fanilor, pe care îi aşteaptă alături de ei şi în prima aventură pe prima scenă a handbalului masculin românesc, când obiectivul va fi câştigarea titlului de campioană.

“A fost ultimul meci pe teren propriu şi ne-am dorit să oferim un adevărat spectacol pentru acest public minunat, care a fost alături de noi şi sunt convins că va veni în număr şi mai mare în campionatul următor. A fost un campionat uşor, dar lung. Ne bucurăm că am reuşit să ne atingem obiectivul, de a termina fără înfrângere. Ne-am dorit să nu jucăm în liga secundă, dar nu s-a putut să intrăm direct în Liga Naţională, astfel că am plecat la un drum care s-a încheiat frumos. Ar fi fost şi mai frumos, dacă am fi câştigat şi Cupa României, iar în sezonul următor am fi jucat în cupele europene. Este o diferenţă enormă între două eşaloane, dar ne-am pregătit bine în acest sezon şi, cu jucătorii care vor veni, ne vom bate la titlu”, a spus căpitanul Laurenţiu Toma.

Pentru HC Dobrogea au marcat: B. Munteanu 10g, Vujadinovic 9g, Rackevic 9g, Săulescu 6g, Buricea 6g, L. Toma 6g, Bologa 3g, Subţirică 2g şi Todică 2g.

Cealaltă formaţie constănţeană din Seria A, HC Farul, va evolua duminică, de la ora 12.00, în fieful celor de la LPS Piatra Neamţ, şi are nevoie de o victorie pentru a-şi păstra şansele la locul 4.

Celelalte meciuri ale etapei - duminică, ora 10.00: Atletico Alexandria - Poli Unistil Iaşi; ora 11.00: Cimentul Bicaz - CSU Târgovişte; ora 16.00: De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina - CSM Bucureşti II. Marţi s-a disputat în devans partida CSU Suceava - GSIP Moreni, scor 64-30. Ştiinţa Municipal Bacău stă.

Clasament Seria A: 1. HC DOBROGEA SUD CONSTANŢA 69 de puncte din 23 jocuri (golaveraj: 1008-532), 2. Ştiinţa Municipal Bacău 59p/23j (862-495), 3. CSU Suceava 56p/23j (818-480), 4. HC Buzău 49p/23j (698-595), 5. HC FARUL CONSTANŢA 43p/22j (686-567), 6. Poli Unistil Iaşi 42p/22j (679-528), 7. ACS Atletico Alexandria 30p/21j (577-625), 8. LPS Piatra Neamţ 18p/22j (420-593), 9. CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 15p/22j (515-775), 10. CSU Târgovişte 15p/21j (512-842), 11. CSM Bucureşti II 7p/21j (368-400), 12. GSIP Moreni 0p/23j (569-971), 13. Cimentul Bicaz -2p/23j (439-748). Echipa ACS HD Teleorman Alexandria a fost exclusă din campionat după ce nu s-a prezentat la meciuri din cauza problemelor financiare.

