Încă un premiu pentru Simona Halep

Aflată pe locul 4 WTA, tenismena constănțeană Simona Halep a câștigat premiul pentru cea mai frumoasă lovitură de la Turneul Campioanelor, un schimb de mingi de la meciul cu Dominika Cibulkova, pierdut cu scorul de 3-6, 6-7 (5), în Grupa Roşie a competiţiei. Sportiva în vârstă de 25 de ani a fost votată de 69 la sută dintre internauți, fiind urmată la mare distanță de Svetlana Kuzneţova, cu 10 la sută dintre voturi, rusoaica reuşind punctul spectaculos în duelul cu Garbine Muguruza din grupe. Podiumul a fost completat de Dominika Cibulkova, cu 7 la sută, campioana competiţiei fiind nominalizată de trei ori în acest sondaj. Halep se află în vacanță în țară și se gândește deja la următorul sezon. „Pentru mine un turneu de Mare Șlem este mult mai important decât locul în clasamentul mondial. În fiecare zi visez să câștig un astfel de turneu, dar vom vedea. În 2016, am avut meciuri bune. Cu mare plăcere îmi amintesc de meciurile de la Madrid, de la Wimbledon, din sferturi, unde am fost foarte aproape de calificare, dar am pierdut. Sunt mulțumită, ca notă mi-aș acorda 7 sau 8, pentru că prima parte a anului a fost foarte dificilă. Nu am fost un sezon întreg la forma maximă. Pentru anul viitor, aș vrea să nu mai am atâtea probleme de sănătate”, a declarat constănțeanca.

VICTORIE PENTRU KVITOVA

Tenismena Petra Kvitova (Cehia, locul 13 WTA) a câştigat, duminică, turneul WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), după ce a trecut în finală de Elina Svitolina (Ucraina, locul 14 WTA), cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră şi 11 minute de joc. Pentru succesul de la Zhuhai, sportiva din Cehia va primi 645 de puncte WTA, grație cărora va urca pe locul 11 WTA, şi un cec în valoare de 635.000 de dolari. Kvitova a câştigat al doilea turneu din acest an, după cel de la Wuhan (China) şi a ajuns la 19 trofee în carieră.

