Simona Halep încheie anul pe locul 4 WTA

Eliminată în faza grupelor Turneului Campioanelor, ultimul turneu major al anului, tenismena constănțeană Simona Halep și-a păstrat locul 4 în ierarhia mondială WTA, cu 5.228 de puncte, și va încheia al treilea sezon consecutiv din circuitul WTA în Top 5. Sportiva în vârstă de 25 de ani a revenit în țară și a anunțat că își va lua o scurtă vacanță, urmând să reia pregătirea pentru noul sezon peste trei săptămâni. „Am fost un pic accidentată, adversarele au jucat mai bine decât mine la Turneul Campioanelor, dar sunt bucuroasă că sunt acasă. Sunt foarte mulțumită, a fost un an foarte bun din punctul de vedere al rezultatelor. Au fost și momente frumoase, și momente grele, dar le-am trecut cu bine și acesta este cel mai important lucru. Nu vreau nici acum să vorbesc despre accidentare, s-a încheiat anul, am timp de recuperare și să mă fac bine. Îmi voi lua o vacanță pentru recuperare, ca să îmi recapăt forțele pentru anul viitor. Planul este să plec, dar nu știu când și nu știu cât timp. Încă nu am ajuns la nivelul maxim și va trebui să stau cât mai multe ore pe teren ca să ajung și mai sus. Am terminat un an foarte greu, dar visul meu în carieră este să câștig un Mare Șlem”, a spus Halep. Tenismena constănțeană va face prima parte a pregătirii în România, apoi va pleca în Australia, unde se va antrena alături de antrenorul Darren Cahill, dar va debuta în următorul sezon în China, la Shenzen.

NOMINALIZARE PENTRU UN NOU PREMIU

Halep a fost nominalizată pentru cea mai frumoasă lovitură de la Turneul Campioanelor, un schimb de mingi de la meciul cu Dominika Cibulkova, pierdut cu scorul de 3-6, 6-7 (5), în Grupa Roşie a competiţiei. Cibulkova are trei nominalizări, pentru lovituri de la partidele cu Angelique Kerber (din prima zi a competiţiei), Svetlana Kuzneţova (semifinale) şi Angelique Kerber (finala). Kuzneţova este şi ea nominalizată de două ori, pentru o lovitură de la meciul cu Agnieszka Radwanska, din a doua zi a Turneului Campioanelor, şi una de la confruntarea cu Garbine Muguruza, din ziua a şasea. Mai sunt nominalizate Madison Keys, pentru o lovitură de la meciul cu Dominika Cibulkova din ziua a treia, şi Karolina Pliskova pentru o fază de la un meci cu Svetlana Kuznețova, din ziua a patra. Fanii pot vota pe site-ul WTA, iar câştigătoarea va fi anunţată vineri.

BEGU SE MENȚINE PE LOCUL 29

În ierarhia WTA, Irina Camelia-Begu se menține pe 29, cu 1.531p, Monica Niculescu a coborât două poziții, pe 39, cu 1.300p, iar Sorana Cîrstea și-a păstrat locul 81, cu 787p. În Top 200 WTA se mai află două românce, Patricia Maria Ţig, în urcare cu o poziție, pe 111, cu 548p, și Ana Bogdan, în urcare cu un loc, pe 118, cu 519p. Lider este în continuare germanca Angelique Kerber, cu 9.080p, urmată de americanca Serena Williams, cu 7.050p, iar ultima treaptă a podiumului este ocupată de poloneza Agnieszka Radwanska, cu 5.600p. Câștigătoarea de la Singapore, slovaca Dominika Cibulkova, a urcat trei poziții, pe 5, cu 4.875p. În clasamentul încasărilor din circuitul WTA în acest sezon, Halep se află pe locul 3, cu 4.333.253 de dolari adunați, Begu ocupă locul 38, cu 846.456 de dolari, Niculescu este pe 41, cu 789.710 dolari, iar Cîrstea a ajuns pe 99, cu 311.449 de dolari.

La dublu, Niculescu se menține pe 19, cu 3.205p, Raluca Olaru a avansat o poziție, pe 73, cu 1.105p, iar Andreea Mitu a coborât 12 locuri, pe 81, cu 1.028p.

