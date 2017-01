Încă un succes clar pentru HC Dobrogea Sud

Cu gândul la Final Four-ul Cupei României, programat peste o lună, HC Dobrogea Sud Constanţa a mai bifat o victorie în Seria A din Divizia A la handbal masculin, impunându-se sâmbătă, pe teren propriu, în duelul cu Poli Unistil Iaşi, cu scorul de 42-31 (21-14), în etapa a 19-a. Constănţenii au condus încă din start, mai ales că antrenorul Djordje Cirkovic i-a trimis în teren din primul minut pe internaţionalii George Buricea şi Laurenţiu Toma. Reveniţi după accidentări, cei doi au dorit să joace pentru a avea meciuri în picioare înainte ultimului duel important din campionat, programat săptămâna viitoare, în fieful celor de la Ştiinţa Municipal Bacău. Totuşi, ieşenii au dat o replică destul de bună, ţinându-se aproape de adversar în primul sfert de oră, însă diferenţa s-a mărit considerabil în finalul primei reprize. La reluare, chiar dacă a aruncat în luptă şi jucătorii tineri, gruparea de pe litoral s-a distanţat, iar în ultimele minute şi-a permis să facă şi spectacol, spre deliciul spectatorilor aflaţi în Sala Sporturilor. “A fost un meci bun, cu un adversar pe măsură, dar ne-am antrenat mult în această săptămână şi s-a văzut rezultatul. Ni se oferă şansa de a juca, iar noi, cei tineri încercăm să demonstrăm că ne merităm locul în echipă. Muncim foarte mult şi avem enorm de învăţat de la jucătorii cu experienţă”, a spus extrema Gabriel Todică. „De fiecare dată am emoţii când joc împotriva celor de la Iaşi. Am fost junior acolo, dar nu am avut şansa să evoluez şi la seniori. Pentru mine, a fost o revanşă şi le-am demonstrat că aş fi putut face faţă şi la Iaşi. Mă bucur că am obţinut a 18-a victorie consecutivă din campionat şi sper să continue seria meciurilor fără înfrângere”, a adăugat portarul Alin Pleşca. Pentru HC Dobrogea Sud au marcat: Cutura 7, Bodnărescu 7, Rakcevic 6, B. Munteanu 6, Săulescu 5, Angelovski 4, L. Toma 4, Todică 1, Vujadinovic 1, Buricea 1.

În tribunele Sălii Sporturilor s-a aflat şi Eden Hairi, antrenorul celor de la HC Farul, care nu joacă în această rundă, adversara lor, ACS HD Teleorman Alexandria, retrăgându-se din campionat din cauza problemelor financiare. Tehnicianul constănţean i-a urmărit pe cei de la Poli Unistil Iaşi, cu care elevii săi se luptă pentru locul 4 în clasamentul Seriei A.

Celelalte meciuri ale etapei - duminică, ora 10.30: GSIP Moreni - CSU Târgovişte; ora 11.00: LPS Piatra Neamţ - Cimentul Bicaz; ora 13.30: CSM Bucureşti II - HC Buzău; ora 14.00: CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina - Ştiinţa Municipal Bacău; marţi, ora 11.30: CSU Suceava - ACS Atletico Alexandria. HC Farul stă.

Clasament Seria A: 1. HC DOBROGEA SUD CONSTANŢA 54 de puncte din 18 jocuri (golaveraj: 747-396); 2. CSU Suceava 41p/17j (608-365); 3. Ştiinţa Municipal Bacău 41p/16j (536-332); 4. Poli Unistil Iaşi 33p/17j (513-401); 5. HC FARUL CONSTANŢA 33p/17j (538-454); 6. HC Buzău 33p/16j (484-412); 7. ACS Atletico Alexandria 18p/15j (437-474); 8. LPS Piatra Neamţ 15p/17j (357-531); 9. CSM Bucureşti II 12p/16j (348-348); 10. CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 12p/17j (362-569); 11. CSU Târgovişte 9p/14j (355-558); 12. GSIP Moreni 0p/16j (399-679); 13. Cimentul Bicaz -1p/16j (311-476). Echipa ACS HD Teleorman Alexandria a fost exclusă din campionat după ce nu s-a prezentat la meciuri din cauza problemelor financiare.

