Infuzie masivă de locuri de parcare în Mamaia

11:02:52 / 05 Aprilie 2014

Un oras turistic

1- Titlu prost ales. Unde este parerea autorului privind locatia cladirii si a accesul la aceasta. 2-Pare un articol scris de un incepator ca suport pentru sustinerea unui candidat in campania electorala, recent lansata. 3- Pe cand o sa vedem un astfel de articol care sa sustina si proiecte pentru Constanta, precum: eliminarea parcarilor de pe bulevardele Tomis, Ferdinand si chiar Lapusneanu, parcari supraetajate in centrul orasului, langa Tribunal, pentru deservirea Primariei si a institutiilor din zona centrala a orasului, in portul Tomis, pentru preluarea traficului si refacerea ca zona de promenada a acestei locatii iubita de constanteni, continuarea soselei de coasta cu un tunel intre portul Tomis si strada care leaga Poarta-1 de Poarta -2, eliminarea masinilor din fata Primariei Constanta, eliminarea teraselor si a parcarilor de pe trotuarul de langa primarie, inlocuirea pomilor, in prima urgenta, de pe Bulevardele Tomis si Ferdinand, a caror radacini au deteriorat grav trotuarele din oras si impiedica circulatia pietonilor, in special a copiilor si a batranilor, care sunt cei mai expusi. 4- De asemenea, Kilometrul Zero si zona Primariei Municipiului Constanta trebuie sa fie un exemplu pozitiv de curatenie, estetica si bun simt urbanistic, fara parcari, carciumi si terase de prost gust. 5- Serviciul urbanistic trebuie sa actioneze, fara exceptii, pentru realizarea unei linii urbanistice unitare si sa permite realizarea unor minuni in constructii, precum recentul bloc construit la Pescarie, care a sugrumat intrarea in statiunea Mamaia, dinspre Constanta, in dreptul sensului giratoriu. Aceasta cladire nu ar fi trebuit ridicata deoarece strica aspectul statiunii si mai mult, impiedica circulatia normala atat rutier, cat mai ales pietonal (un trotuar sub un metru intr-o zona foarte aglomerata pe timpul sezonului estival). O alta minune urbanistica in Constanta, este realizarea unui culoar de acces in benzinatia OMV taind trotuarul in lungul acestuia, lasand un trotuar ingust, de un metru, cu un stalp la mijloc, pentru circulatia zilnica a 10-15.000 de persoane, inclusiv, copii si batrani, dar si persoane care se deplaseaza greu sau parinti cu carucioare sau avand copii in brate. Tot la categoria planificarilor urbanistice, se remarca realizarea unori refugii pentru gunoi pe trotuare in zona pietelor sau realizarea unor parcari care au taiat total accesul la piata dinspre o artera des circulata pietonal (Piata Brotacei si accesul dinspre str. Adanclisi) Ar mai fi o serie de proiecte, care, in situatii similare, au fost rezolvate in foarte multe orase din tara. Aici ma refer la cladirile din centrul istoric, lasate in paragina, desi legislatia a permis luarea unor masuri in acest sens. Declararea unei zone pitonale in centrul istoric si construirea, in stare de urgenta, intr-o prima faza, a 3-4 parcari in zona pentru locatari, prim[rie, Consiliul Judetean si turisti, dar mai ales pentru oamenii cu bani, care ar putea frecventa aceasta zona reabilitata pietonal si turistic. Daca sunteti constantean si sustineti ca orasul Constanta sa devina un oras modern si vizitat de turisti, ar fi bine sa sa sustineti si sa impuneti astfel de proiecte, char costisitoare, pentru a nu ne fi rusine sa mergem printr-un oras supra sufocat de masini si parca lasat in paragina, exemplu clar este zona istorica, care si dupa reabilitarea in curs de executie nu va avea in impact major in atragerea de turisti. Prea multe fonduri s-au dus in statiunea Mamaia, locuita de turisti 30 de zile la maxim, inca 30 de zile la 15-40% din potential, in detrimentul orasului Constanta, parasit 24 de ani, care este locuit 100% de constanteni, care sunt si votanti, la care se mai adauga cel putin scurte vizite, si turistii din Mamaia, care nu au prea multe variante de relaxare si cunoastere a meleagurilor dobrogene.