Insolvența RADET nu va afecta alimentarea cu energie termică a Capitalei

Alimentarea cu energie termică a Capitalei nu va fi afectată în această iarnă, chiar dacă ELCEN și RADET vor intra în insolvență, atâta vreme cât va exista o coordonare între ELCEN, RADET și primărie, a declarat, joi, pentru Agerpres, Dan Agrișan, membru în Consiliul de Administrație al Electrocentrale București (ELCEN).

El a precizat că, în cursul după-amiezii de joi, Consiliul de Administrație al ELCEN se va întruni pentru a discuta care sunt soluțiile pe care le poate aborda compania după decizia RADET de a-și cere insolvența, una dintre soluții fiind intrarea în insolvență inclusiv a ELCEN.

"S-a făcut o analiză a situației, analiză pe care o vom discuta după-amiază în CA. Se vor analiza mai multe opțiuni. Cu siguranță, o să fie pe masă toate soluțiile. Dacă ELCEN nu ar intra în insolvență, ar fi într-o situație și mai dificilă decât dacă ar intra", a susținut Agrișan.

El a explicat ce ar însemna pentru ELCEN intrarea în insolvență.

"Se vrea o protecție temporară cu privire la datoriile din trecut și o obligație de a fi foarte corecți și exacți cu privire la plata datoriilor curente, precum și o posibilitate de reorganizare în viitor. Depinde destul de mult de modul în care ne vom sincroniza cu RADET și cu primăria, să nu existe o relație tensionată. Suntem dependenți unii de alții, suntem conștienți de acest lucru, nu vrem să murim împreună, ci să furnizăm căldură și apă caldă Bucureștiului. Deci, este esențială o bună coordonare și o bună comunicare cu dumnealor, chiar dacă suntem pe poziții divergente", a spus Dan Agrișan.

Întrebat dacă situația actuală poate amenința alimentarea cu energie termică în această iarnă pentru locuitorii Capitalei, Agrișan a susținut că acest lucru depinde de modul în care se coordonează toți actorii de pe lanțul de producere și furnizare a căldurii.

"Riscul ca alimentarea să fie amenințată există în fiecare an, dar nu depinde în totalitate de noi. Nu văd un risc mai mare în momentul de față, dacă ne coordonăm cu primăria și cu RADET. Am convingerea că își vor asuma posibilitățile pe care le au pentru furnizarea energiei. Nu cred că vor fi probleme, soluții există și din partea dumnealor. Nu am văzut vreo dorință de a lăsa responsabilitatea pe umerii altora", a subliniat reprezentantul ELCEN.

Potrivit acestuia, intrarea în insolvență a RADET înseamnă o încercare de rezolvare a situației care trenează de câțiva ani cu privire la lanțul datoriilor din acest sector.

"Gestul acesta de a introduce RADET în insolvență este un gest care cu siguranță ne impactează pe noi și ne obligă să luăm niște măsuri, însă este un gest care poate fi catalogat și drept curajos. Înseamnă să-ți asumi să rezolvi o problemă. Este de apreciat faptul că, după atâția ani, s-a hotărât cineva să încerce să pună punct unei povești și să înceapă altceva. Sper ca această hotărâre și responsabilitate să caracterizeze și conducerea primăriei și a RADET în continuare și să înțeleagă că este un prim pas pe un drum destul de dificil, dar, odată intrat pe el, nu se mai poate întoarce", a completat Agrișan.

Miercuri seară, surse din cadrul ELCEN au declarat, pentru AGERPRES, că, joi, Consiliul de Administrație al companiei va decide dacă va solicita intrarea în insolvență a producătorului de energie, întrucât situația financiară a ELCEN depinde de cea a RADET.

"În ședința Consiliului de Administrație de joi se va decide dacă ELCEN va cere, la rândul său, insolvența, întrucât situația financiară a producătorului de energie este legată de cea a RADET. Trebuie să ne protejăm și noi, la rândul nostru, de creditori", au menționat sursele.

Conducerea RADET a fost mandatată miercuri să deschidă procedura insolvenței, un proiect de hotărâre în acest sens fiind adoptat în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB).

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a declarat, ulterior, că intrarea în insolvență a RADET înseamnă că Regia va plăti facturile la zi către ELCEN, plăți care nu sunt un moft, ci o necesitate absolută pentru ca populația să primească apă caldă și căldură.

"Salut decizia Consiliului General al Capitalei și sper ca o posibilă intrare în insolvență a RADET să permită Regiei să se restructureze, să își gestioneze mai bine banii și să plătească facturile la zi. Țin să precizez că susținem orice formă de protecție juridică, atât timp cât societatea se reclădește pe principii solide și nu periclitează bunăstarea cetățenilor. Insolvența înseamnă, în primul rând, plata facturilor la zi", a arătat ministrul.

Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice (RADET) are o datorie istorică de 3,9 miliarde de lei către Electrocentrale București (ELCEN), producătorul de căldură și apă caldă pentru Capitală. Din cauza acestor datorii acumulate de RADET, ELCEN a acumulat la rândul sau debite în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de lei.