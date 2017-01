Joc bun și victorie clară pentru FC Farul

Primul meci amical disputat de FC Farul pe propriul teren s-a încheiat cu o victorie, echipa pregătită de Constantin Gache impunându-se marți în fața celor de la FK Lokomotiv Gorna Oryahovitsa, locul 3 în liga secundă din Bulgaria, cu scorul de 3-1. Constănțenii, pentru care au evoluat portarul Răzvan Negrilă și mijlocașul Valentin Munteanu, ambii împrumutați de la Pandurii Tg. Jiu, dar și mijlocașul camerunez Mathias Mbamby, fost la Astra Giurgiu, au avut o evoluție bună, care dă speranțe pentru partea a doua a sezonului Ligii a 2-a, chiar dacă a absentat golgheterul Sorin Chițu, accidentat.

Scorul a fost deschis în min. 25 de „căpitanul” Pătulea, care a trimis la colțul lung din careu, după o pasă venită de pe partea dreaptă, de la V. Munteanu. Diferența s-a majorat cinci minute mai târziu, când același V. Munteanu a pătruns pe partea dreaptă, l-a servit în fața porții pe C. Neagu, iar acesta a reluat cu latul în poartă. Constănțenii au mai ratat două mari ocazii prin Pătulea, de fiecare dată singur cu portarul, însă oaspeții au redus din handicap, contrar cursului jocului, în urma unei lovituri de colț. Până la pauză, formația de pe litoral a mai înscris o dată, Tigoianu transformând, în min. 44, o lovitură de pedeapsă acordată pentru un fault asupra lui Pătulea.

După pauză, antrenorul Constantin Gache a făcut mai multe schimbări, iar acest lucru s-a văzut în evoluția echipei. Chiar și așa, FC Farul a mai avut câteva ocazii importante, prin Pătulea și Vezan, dar scorul a rămas neschimbat. „A fost un test reușit, ținând cont că am luat contact cu gazonul natural pentru prima oară în acest an, pentru că am jucat doar pe sintetic până acum. Pentru început, a fost destul de bine, dar nu mă pot declara mulțumit decât de rezultat. Nu m-am edificat încă în privința jucătorilor tineri, dar mai avem câteva jocuri. Zugravu pare mai copt, dar i-am folosit pe Bituleanu și Benghea pe partea stângă. Negrilă a apărat bine, dar nu îmi pot da seama după un singur meci. Și el, și Iulian Dinu sunt portari buni și probabil că vom merge pe mâna lor. Pe Valentin Munteanu îl știam bine și aveam nevoie de un astfel de jucător, care schimbă ritmul. A venit și un camerunez în probe, dar este pe postul unde suntem acoperiți. Cu actualul lot, ne putem lupta la promovare, dar mai sunt și alte apecte, printre care cele financiare și organizatorice”, a spus antrenorul Constantin Gache. Următorul amical pentru FC Farul va avea loc joi, de la ora 13.00, tot pe teren propriu, în compania celor de la Delta Dobrogea Tulcea.

Au evoluat pentru FC Farul: Negrilă (46 Dozescu, 74 I. Dinu) - Băjan (46 Fl. Pătrașcu), Fl. Popa, D. Bratu (64 Zugravu), Bituleanu (64 Benghea) - V. Munteanu (70 Pungă), Ad. Ionescu (74 Țăranu), Milea (46 Vezan), Tigoianu (46 Corcoveanu) - Pătulea (88 Airinei), C. Neagu (64 Mathias Mbamby). Partida a fost condusă de o brigadă de arbitri constănțeni, formată din Claudiu Marcu la centru, ajutat la tușe de Aurel Onița și Sebastian Stoianof.

