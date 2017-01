Macara prăbușită pe strada Traian!

Un incident ce ar fi putut avea urmări grave s-a petrecut joi dimineață, în municipiul Constanța, pe strada Traian. Brațul unei macarale MDK 504 s-a rupt în timp ce muta un palet de cărămizi și s-a prăbușit pe un spațiu verde din zonă și pe trotuar, avariind două autoturisme parcate și un stâlp pe care l-a culcat la pământ. Din fericire, în acele clipe niciun pieton nu trecea prin zonă... "Am auzit o bubuitură puternică, nu știam ce se întâmplă. Am crezut că a fost un accident rutier sau ceva de genul ăsta. Când am ieșit și am văzut ce se întâmplase, nu mi-a venit să cred... Noroc că nu erau oameni în apropiere, că ar fi fost striviți...", a povestit un martor. În urma impactului, o bucată metalică din brațul macaralei a zburat pe o distanță de aproape 30 de metri, lovind o mașină aflată la doar câțiva pași de un loc de joacă pentru copii...

O șoferiță care se deplasa chiar în acele momente pe strada Traian, la volanul unui Cielo, a trecut prin clipe de groază. Femeia a avut, totuși, suficientă prezență de spirit pentru a păstra controlul mașinii, care a fost avariată de o cărămidă ce a aterizat pe capotă. Constănțeanca a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri de la medicii care s-au deplasat la fața locului. Autoritățile au intrat în alertă după ce mai mulți oameni au apelat linia unică 112 și au cerut ajutor. La locul incidentului au sosit pompierii militari, polițiștii Secției 3, dar și reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța.

Administratorul societății comerciale care deține utilajul, Hristu Tagare, de 56 de ani, spune că macaraua are avizul Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR). "Macaraua era în exploatare în momentul în care s-a întâmplat incidentul nefericit. Este vorba, cel mai probabil, despre o defecțiune ascunsă. Din fericire, nu au existat victime, acesta este lucrul cel mai important. Utilajul a fost închiriat de firma care ridică un bloc în zonă", a declarat, pentru „Telegraf“, Hristu Tagare.

Gheorghe Cotmeanu, macaragiul care manevra utilajul, spune că totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. "Ridicam un palet de cărămizi ce cântărește o tonă. La un moment dat am auzit o trosnitură puternică. Apoi am văzut brațul macaralei căzând... M-am speriat, totul s-a întâmplat foarte rapid, nu am avut timp să fac nimic", a declarat bărbatul. "Când am auzit bubuitura, am ieșit în stradă și am văzut ce se întâmplase. Mașina mea, pe care o parcasem în apropiere, a suferit avarii în zona parbrizului și la plafon. Nu-mi vine să cred că așa ceva a fost posibil", a povestit o femeie.

Cazul a ajuns în atenția polițiștilor Secției 3. Reprezentanții ITM Constanța au pornit, de asemenea, o anchetă pe marginea incidentului. "Este vorba despe o macara cu o sarcină nominală de 27 de tone. S-a rupt primul tronson al brațului în timp ce macaragiul ridica un palet de 1.000 de kilograme. Verificările au arătat că utilajul avea aviz de la ISCIR, eliberat pe data de 28 octombrie 2015", a declarat Marian Becheanu, directorul adjunct al ITM Constanța. Ancheta autorităților continuă.