Managerul campioanei României vrea 18 echipe în Liga 1

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a anunțat că vrea să schimbe din nou sistemul competițional din Liga 1, urmând să se treacă de la 14 echipe la 12 sau 16. Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, consideră că cea mai bună variantă pentru fotbalul românesc este cea cu 18 echipe, fără play-off și play-out.

„Domnilor, 18 echipe și nimic, nici play-off, nici play-out. Pentru mine sunt 18 echipe. România are 20 de milioane (n.r. - de locuitori), are zone importante, unde vorbiți cu toții că nu mai sunt echipe de tradiție. 18 echipe, campionat normal. Noi nu suntem o țară mică, micuță, cu play-off, cu play-out, cu înjumătățirea punctelor, cu tot felul de lucruri. Nu ne-am împărțit țara, să fim mici, cum vrea Catalonia, să devină Moldova singură, Transilvania, altfel, și uite așa. Trebuie să avem 18 echipe. Meciuri importante în toate etapele, nu să fac niște puncte, să le câștig și după aceea să mi le iei. Iar în februarie să înceapă alt campionat. Total altceva. De la început până la sfârșit mergi pe o linie, faci puncte, te lupți, orice meci, în orice etapă, e foarte important”, a declarat Gică Hagi.

HAGI VINDE ACȚIUNI, NU VINDE CLUBUL

Speculațiile din mass-media centrală cu privirea la vânzarea clubului Viitorul de către Gheorghe Hagi au fost demontate de către managerul și patronul grupării de la țărmul mării. „Eu vând acțiuni, nu vând clubul. E un detaliu important. O spun de doi ani, nu este o noutate, dar se speculează foarte mult în România. Încercăm să aducem parteneri, cum le-am zis eu. Mai mulți, mai puțini, unul, doi, cinci, zece, nouă, că zece nu pot fi, că unul sunt eu. Eu am jucat fotbal, eu cred, în grup. Căutăm parteneri care să vadă în Viitorul un business, un lucru bun, să continuăm pe aceeași linie. Nu o să ne schimbăm. Orice club vinde acțiuni. Totul se va face în timp. Eu, într-o zi, o să plec. Am fost undeva, sus. Am coborât destul de jos, am muncit opt ani și trebuie să am și eu provocarea mea. Să antrenez o echipă de club puternică, bună și o echipă națională”, a spus Hagi.

