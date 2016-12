Matei Vișniec, încântat de Târgul de Carte de la Beijing

Cel mai jucat dramaturg contemporan al momentului, Matei Vișniec, a fost prezent, pe 21 august, în capitala Chinei, la premiera spectacolului „Angajare de clovn”, în regia lui Daniel Bucur. Evenimentul a fost inclus în cadrul manifestărilor organizate de Institutul Cultural Român cu ocazia celei de-a XXIII-a ediţii a Târgului Internaţional de Carte de la Beijing, care se desfășoară în perioada 23-28 august.

„Sala a fost plină, extrem de călduroasă, publicul - majoritar chinez și reacțiile - neașteptat de generoase și entuziaste”, a declarat dramaturgul Matei Vișniec la finalul spectacolului. În distribuție s-au regăsit actorii: Magda Catone, Paul Chiribuță și Ionel Mihăilescu, iar scenografia a fost semnată de Valeriu Mladin și Carmen Paiu.

„ROMÂNIA POATE DESCHIDE PORȚI ÎN CHINA”

„Am discutat cu câțiva scriitori și artiști chinezi care mi-au confirmat sentimentul că România poate deschide porți în China. Creativitatea românească, talentul care se impune până la urmă ajung la destinatar chiar dacă, uneori, codurile de receptare sunt diferite. Personal, am avut o mare satisfacție văzând că Uniunea Scriitorilor din RP Chineză a organizat o masă oficială pentru mine, la care am avut timp să discutăm despre ceea ce ne apropie, ne pasionează, și anume literatura, poezia, dialogul. Am discutat cu veritabile personalități care știu limba română și care s-au arătat interesate de teatrul meu și poezia mea și, în orice caz, de dialogul cu România”, a mai spus Vișniec.

„A fost o seară excepțională în compania domnului Vișniec și a artiștilor români. Aș vrea să cunosc mai bine literatura română. Anul viitor îmi doresc să fiu prezent la un festival de poezie din România și să pot invita câțiva poeți români la Shanghai, la festivalul literar pe care îl organizez”, a declarat vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din China, Jidi Majia.

