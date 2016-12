Un „roman de Nobel“, lansat la Constanța

Matei Vișniec reprezintă „una dintre cele mai credibile șanse pe care le are literatura de limbă română de a primi un Nobel pentru literatură”. Afirmația îi aparține criticului literar dr. Marina Cap-Bun și a fost făcută, vineri, la Universitatea „Ovidius”, în Sala Senatului, cu prilejul lansării, în prezența autorului, a celui mai recent roman semnat de Vișniec, „Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă...”. Volumul a fost catalogat de prof. univ. dr. Marina Cap-Bun ca fiind „un roman total, un roman de Nobel”. „Am să încalc regulile și am să vă spun: Nu citiți această carte! Nu citiți această carte dacă nu v-ați luat două zile și două nopți libere, pentru că e foarte dureros să o lași din mână odată ce ai început-o, e aproape traumatizant. E o carte care te absoarbe, te implică, te bulversează, te fascinează și te vrăjește cu adevărat. E magie!”, a mai spus criticul literar.

PRIVIND SPRE EST CU... BUCURIE

„Eu scriu după o busolă interioară care mă duce de ani de zile spre o direcție anume, spre un nord al meu. Acum îmi dau seama că mă aflu într-o fază a vieții mele de întoarcere”, a spus unul dintre cei mai jucați autori contemporani în întreaga lume. El a menționat că, ani la rând, încă de când era în România a trăit privind spre Vest, „hrănindu-se” încă din anii adolescenței cu literatură occidentală. „Până la vârsta de 31 de ani, când am plecat în Franța, am trăit în România privind mereu spre Occident, pentru că de acolo veneau și valorile, și modelele, și obiectele bine ambalate, și fantasmele. Apoi am ajuns în Vest, unde am trăit vreo 30 de ani. Anul viitor se fac 30 de ani (n.r. Matei Vișniec a plecat în Franța în 1987, cerând azil politic). De cinci-șase ani s-a întors ceva în mine, o busolă, și trăiesc în Occident, în Franța, privind însă spre Est, spre locul de unde am venit, spre estul Europei, spre România, spre limba română”, a mărturisit Vișniec.

Cei care nu au reușit să-l întâlnească pe Matei Vișniec vineri sunt așteptați sâmbătă, de la ora 17.00, la Teatrul de Stat Constanța, pentru a-l asculta pe celebrul dramaturg, prozator și jurnalist și/sau pentru a primi un autograf pe „Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă...”.

MOARTEA CA SPECTACOL

În cadrul întâlnirii de vineri, Vișniec a povestit un episod din viață, de pe vremea când avea 7-8 ani, care a coincis cu începutul dragostei sale pentru teatru, pentru teatralitate și spectacol: înmormântarea unui unchi, „un flăcău de la țară”, de aproape 20 de ani. „Această înmormântare la țară a fost pentru mine momentul esențial în care eu am descoperit ordinea (...), cosmosul, ca element care se opune haosului, dezordinii”, a mai spus Vișniec.

