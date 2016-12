Mihaela Burlacu revine cu proză scurtă

Scriitoarea constănțeană Mihaela Burlacu revine, în curând, în atenția cititorilor săi, cu o nouă carte de proză scurtă, după doi ani intenși, de creație, emoții, experiențe, materializate într-un volum ce promite, ca și cele precedente, să-și găsească un loc în sufletul și biblioteca iubitorilor de lectură. Membră a Uniunii Scriitorilor din România (USR) - Filiala Dobrogea și premiată pentru cărțile sale atât local, cât și internațional, autoarea revine, totodată, la prima sa... dragoste, debutul ei făcându-se tot cu proză scurtă, în anul 2006, cu volumul „Te iubesc e prea puţin”. A fost cartea care i-a adus și Premiul de debut al USR - Filiala Dobrogea 2006, însă căutările Mihaelei Burlacu nu s-au oprit aici, ci au continuat cu acceptarea provocării de a scrie și romane. În anii care au urmat au văzut, pe rând, lumina tiparului patru romane apreciate de public: „Rugaţi-vă pentru îngerii ascunşi”, „Decalogul tăcerilor albastre” „O vară de necuprins” și „Simfonie pentru ciulini”.

LANSARE EDITORIALĂ LA FINAL DE AN Preferința scriitoarei Mihaela Burlacu pentru proza scurtă, însă, se va materializa într-o nouă apariţie editorială în care abordează acest gen, până la finele acestui an. Ideea cărţii s-a născut din cerinţele unora dintre cititorii de proză a autoarei, care au dorit să lectureze creaţia pentru care aceasta a primit Premiul Naji Naaman’s Literary Prize - Creativity Prize, Liban 2010, respectiv două proze scurte: „Ploaia” şi „Cea mai fericită femeie din lume”. Mihaela Burlacu explică: „Nefiind publicate în România până la acest moment, ci doar în „Antologia premiilor literare Naji Naaman’s, 2010“, editată de Maison Naaman Pour La Culture, am decis publicarea acestora într-un volum distinct. Această nouă carte este una de creaţie, în care întâmplările şi împrejurările sunt ficţiune, dar sentimentele care însoţesc personajele sunt profunde reflecţii interioare privind lumea în care trăiesc, alături de monologuri interioare din care rezidă starea de spirit. Personajele anunţă o lume a contrariilor, dar şi a asocierilor inedite”.

Dintre titlurile prozelor scurte din acest volum amintim: „Femeia-aisberg", „Înăuntrul cerului", „Lebăda", „O rază de soare infinită".

Membră a USR Dobrogea, Mihaela Burlacu este, totodată, și membră a Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Quebec, Canada, precum și membră de onoare pe viață a Casei de Cultură Naji Naaman - Liban, din 2010. Aceasta activează drept consilier superior în cadrul Direcției Coordonare Instituții Subordonate din cadrul Consiliului Județean Constanța. Scriitoarea frecventează Clubul artelor „Solteris” din Mangalia, condus de poeta Emilia Dabu, și a mai publicat proză în diferite antologii din țară și străinătate.