Mircea Lucescu, prezentat oficial de Zenit Sankt Petersburg

Tehnicianul român Mircea Lucescu a fost prezentat oficial vineri ca antrenor principal al echipei Zenit Sankt Petersburg, informează site-ul oficial al grupării ruse. „Cred că Zenit, ȚSKA Moscova și probabil Șahtior Donețk sunt cele mai puternice cluburi din Europa de Est. Sunt sigur că Zenit e și printre cele mai bune echipe din Europa. Am venit la un club foarte puternic, cu ambiții mari și o istorie bogată, tradiții, trofee, nu doar în Rusia, ci și în Europa. Trebuie să spun acum că nu am venit aici pentru doar doi sau trei ani, am venit pentru mult timp, asta pentru a putea obține succese importante. Vreau să câștigăm noi titluri. Să spunem suporterilor că această grupare are un viitor bun”, a declarat Mircea Lucescu, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la Sankt Petersburg.

El și-a propus să facă din formația pe care o antrenează una dintre forțele fotbalului european. Fostul antrenor al lui Şahtior știe ce trebuie să facă pentru a reuși, așa cum a izbutit la Donețk. „În fotbal e imposibil să faci pronosticuri, trebuie să-i convingi pe cei din jurul tău că pot fi parte al acestui succes. Clubul are tot ce-i trebuie pentru a deveni un club mare la nivel european, mai trebuie doar construită o echipă pentru a ajunge la nivelul pe care ni-l dorim. Eu nu promit nimic, dar vă asigur că voi face tot ce e posibil ca această echipă să ajungă an de an în primăvara cupelor europene. Pentru asta avem nevoie de mult entuziasm. Nu sunt genul de om care să vină la un club nou și să schimbe totul din temelii. Vreau mai întâi să cunosc potențialul oamenilor din staff și apoi voi decide. În ceea ce privește transferurile, nu ne gândim să aducem jucători noi, nu s-a luat nicio decizie în acest sens”, a afirmat antrenorul român, care a semnat un contract pe trei ani cu Zenit și va avea un salariu de 4,5 milioane euro pe sezon.

Mircea Lucescu (70 de ani) s-a despărțit recent de Șahtior Donețk, formația ucraineană pe care a pregătit-o începând din 2004, cucerind cu ea 8 titluri de campion al Ucrainei, 6 Cupe și 7 Supercupe naționale. De asemenea, în sezonul 2008-2009, tehnicianul român a reușit să câștige ultima ediție a Cupei UEFA cu Șahtior Donețk.

Zenit Sankt Petersburg, grupare sponsorizată de gigantul Gazprom, a încheiat acest sezon pe locul al treilea în campionatul Rusiei, sub comanda portughezului Andre Villas-Boas, care a antrenat gruparea din fosta capitală imperială începând din martie 2014. Cu tehnicianul lusitan la cârmă, Zenit a câștigat campionatul în sezonul 2014-2015, Supercupa Rusiei (2015) și Cupa Rusiei (2016). 16 trofee are în total palmaresul lui Zenit: 5 titluri în Rusia (1984, 2007, 2010, 2012, 2015), 4 Cupe ale Rusiei (1944, 1999, 2010, 2016), 4 Supercupe ale Rusiei (1984, 2008, 2011, 2015), o Cupă a Ligii Rusiei (2003), o Cupă UEFA (2008) și o Supercupă a Europei (2008).

