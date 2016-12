Mirciștii pasionați de electronică produc materiale didactice pentru orele de fizică

Elevii ar trebui să acumuleze cunoștințele în școală experimentând, aplicând toate informațiile primite în viața de zi cu zi. O știm cu toții, vorbim de mulți ani că elevii și studenții români au nevoie de practică, că teoria nu este suficientă și că învățământul românesc are nevoie de profesori care să predea științele mult mai aplicat. La acest lucru s-au gândit și aproximativ 30 de elevi de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța, împreună cu profesorul lor, prof. Ion Băraru. Tinerii s-au înscris într-un concurs - Energy Smart - cu un proiect care intenționează să ajute sute de elevi din Constanța să înțeleagă mai ușor cum funcționează energia soarelui. Folosind celule solare și alte echipamente electrice recuperate din diferite aparate electronice vechi, o clasă a X-a de la CNMB realizează mici jucării care funcționează pe baza energiei solare. ”Noi lucrăm ca o firmă, fiecare are roluri: unul se ocupă de aprovizionare, altul de gestiune, dezvoltare, vânzări. Din echipamentele vechi, aparate, radiouri, diferite plăci electrice recuperăm piesele care sunt bune și cu acestea creăm alte produse. Facem niște jucării pe care le vom dona elevilor mai mici, ca să fie folosite ca material didactic pentru a învăța mai ușor despre circuitele electrice”, a explicat eleva Ioana Gavrilov. Tânăra spune că elevii înțeleg mult mai ușor cum funcționează energia solară dacă văd modul în care un motoraș este acționat atunci când celulele solare sunt expuse la lumină, decât dacă această explicație este prezentată oral și însoțită doar de o schemă pe tablă. ”Cred că aș fi înțeles mai ușor acest lucru când eram în clasele mici, dacă aveam astfel de materiale didactice. Aș fi văzut concret cum energia solară se transformă în energie electrică și acționează un mecanism. Cred că ar fi fost mai ușor”, a explicat Ioana. Deși nu este singura elevă care participă la concursul național Energy Smart, numărul fetelor implicate în proiect este cu mult mai mic decât al băieților, însă toți aceștia lucrează cot la cot la centrul de excelență în fizică de la CNMB. Tiberiu Ștefan, elev în clasa a X-a, lucrează, de asemenea, în proiectul Energy Smart și spune că își dedică tot mai mult timp activităților din cadrul centrului, mai ales că dorește să obțină rezultate bune. ”Anul trecut nu am avut suficient timp să particip la centru, dar anul acesta s-a ivit o oportunitate pentru mine ca să particip la concursul Energy Smart. Reciclăm produsele electronice și electrocasnice și le transformăm în alte obiecte care pot fi utilizate cu diferite scopuri. Am realizat mecanismul cu care ne înscriem în concurs, însă vrem să facem cât mai multe pentru a le dona ca material didactic în școli”, a explicat Tiberiu. Cele mai multe deșeuri electronice au fost aduse chiar de elevi, pe care le-au demontat, recuperând cantități importante de rezistențe, cuarți, tranzistori, radiatori, plăcuțe solare, difuzoare, așa că ideea mecanismului lor le-a venit ușor, la fel și realizarea unei cantități mai mari de astfel de jucării, folosite ca material didactic.

Învățarea prin experimentare este viitorul educației!

Întregul proiect este realizat în cadrul Centrului de Cercetări în fizică al elevilor, unde lucrează tineri de clasele a X-a pentru concursul Energy Smart, dar și elevi mai mici, care sunt implicați în alte proiecte. ”Avem atât elevi de clasele a IX-a, dar și de a VIII-a. Ei participă la foarte multe proiecte în cadrul centrului, însă acum finalizăm produsele pentru concursul Energy Smart. Aceste jucărele pe care le realizează elevii sunt foarte importante pentru predarea fizicii și a științelor la orice nivel de învățământ preuniversitar. Profesorii de gimnaziu și de liceu primesc astfel un ajutor în activitatea de predare, explicând mai ușor cum energia curată poate fi transformată în energie mecanică. Toate școlile au nevoie de așa ceva, se numește învățare prin investigație și experimentare și este foarte utilă ca metodă de predare pentru elevi”, a explicat profesorul de fizică Ion Băraru. În concurs sunt înscrise deja aproximativ 700 de proiecte din întreaga țară, așa că mirciștii vor avea o concurență foarte puternică.