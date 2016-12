Morrissey a leşinat pe scenă, în timpul unui concert

Cîntăreţul britanic, fost lider al trupei The Smiths, a fost spitalizat, sîmbătă, după ce a leşinat pe scenă, în timpul unui concert, potrivit serviciilor medicale de urgenţă din oraşul Swindon, în sud-vestul Marii Britanii. Potrivit serviciilor medicale de urgenţă, starea sa este stabilă, iar viaţa sa nu este în pericol. “La puţin timp după ora 21.00, am fost chemaţi pentru a ajuta un bărbat în vîrstă de 50 de ani, care nu putea să respire şi îşi pierduse cunoştinţa”, a declarat un purtător de cuvînt al serviciului medical. “Am trimis o ambulanţă. La sosirea ei, pacientul îşi revenise, dar se simţea rău. Medicii l-au transportat la Spitalul Great Western din Swindon pentru un consult medical mai amănunţit”, a adăugat acesta. Morrissey, fost lider al formaţiei The Smiths, trupă cult a anilor \'80, se află în turneul de promovare a noului său album, intitulat “Years of Refusal”, ce a fost lansat în luna februarie.