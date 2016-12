Nicuşor Constantinescu: „La câte dosare abuzive s-au făcut, ce mai contează unul în plus?”

08:36:53 / 17 Iunie 2015

Nu e corect ce i se intampla lui Constantinescu

Mai acuzatorilor de ocazie,platitilor,needucatilor ar fi bine sa vi se intample si voua asa ceva ,sa va acuze la nesfarsit ,aiurea.Constantinescu nu a facut nimic de capul lui ,actiunile au fost votate ! Constantinescu a fost unul dintre cei mai buni Presedinti de Cj din Tara,si acum are capacitatea de a face lucruri bune pentru judet.A fost votat de populatie ,nu incalcati votul prostilor ca asa este in democratie.Precis voi nu l-ati votat , ce vreti ,tipati ,urlati ,jigniti dar sunteti in minoritate si vreti sa influientati pe cei oropsiti si naivi !