Partidul pentru Independența Marii Britanii (UKIP) a promis că va opri imigrația în masă dacă în urma alegerilor legislative de pe 7 mai va ajunge să exercite o anumită influență asupra viitorului executiv de la Londra, consemnează agențiile Reuters și EFE. În opinia formațiunii UKIP, un sold migrator net (diferența între sosirile și plecările imigranților) de câteva zeci de mii de imigranți pe an ar trebui să fie suficient, în condițiile în care acest sold a ajuns în prezent la aproape 300.000. Și actualul premier David Cameron a promis că va reduce această cifră sub pragul de 100.000, dar nu a reușit să-și pună ideea în practică, astfel că i-a dat apă la moară liderului UKIP, Nigel Farage, a cărui creștere de popularitate se bazează în special pe discursul antiimigrație. Farage a rostit și astăzi un asemenea discurs, în care a vorbit despre obiectivul său de a aduce la normalitate nivelul imigrației anuale, amintind de perioada 1950-2000, când soldul migrator net nu a depășit 30.000 pe an. Politicianul populist, a cărui principală promisiune electorală este scoaterea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a propus concret introducerea unui sistem cu puncte, după modelul australian, care ar presupune selectarea imigranților în funcție de calificările lor și de valoarea adăugată pe care o pot aduce economiei britanice.