”Nostradamus din Balcani” a prezis dispariția Europei în 2016

Ca la fiecare început de an, marile publicații oferă cititorilor predicții pentru noul an, mizând pe senzaționalul celor negative, în special. De această dată, publicația britanică ”Mirror” a amintit de predicțiile făcute de... Nostradamus din Balcani, nimeni alta decât Baba Vanga, o bulgăroaică trecută în lumea celor drepți acum 20 de ani, dar care a reușit să prevadă Al Doilea Război Mondial, moartea lui Stalin sau căderea comunismului, dar și atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA și invazia Statului Islamic și a refugiaților musulmani. În anul 1989, femeia a văzut pur și simplu cum americanii vor fi atacați de niște... păsări de fier, avioanele care s-au izbit de Turnurile Gemene de la New York!

Previziuni terifiante a făcut celebra ghicitoare și pentru anul de grație 2016! Acesta ar putea fi marcat de atacuri teroriste fără precedent, dar şi de un aflux şi mai mare al imigranţilor musulmani în Europa. Baba Vanga a spus, înainte de moartea ei, în 1996, la vârsta de 85 de ani, că, înainte de sfârșitul acestui an, continentul nostru ar putea înceta să mai existe, după ce ar fi ținta unor atacuri chimice lansate de extremiştii islamici.Ea a spus că al 44-lea președinte al SUA va fi un afro-american, dar și că acesta va fi ultimul președinte al SUA, aspect de-a dreptul terifiant! Încă de prin anii 1950, Baba Vanga a prezis topirea ghețarilor și modificările climatice extreme cu care ne confruntăm în zilele noastre. Mai mult decât atât, femeia ar fi prezis și cumplitul tsunami din 2004, când, a spus ea, un val uriaș a acoperit oameni și orașe, făcând să dispară totul în calea sa.

Pe numele ei adevărat Vangelia Pandeva Dimitrova, prezicătoarea s-a născut în 1911 şi a decedat pe 11 august 1996. Ea a devenit cunoscută după ce mai mult de 80% dintre predicţiile ei s-au adeverit. Baba Vanga a descoperit că poate vedea viitorul încă din copilărie, când se zice că a găsit o oaie din turma tatălui ei, care dispăruse. La 12 ani a rămas fără vedere, în urma unui accident.