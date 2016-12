Nou album Prince, anul acesta

Prince va lansa un nou disc în acest an, intitulat ”The Hit & Run Album”, potrivit unui anunţ făcut de 3rd Eye Girl, trupa înfiinţată în 2014 de cântăreţul american. Cântăreţul a terminat deja lucrul la acest nou disc, al 38-lea album de studio din cariera sa. Trioul 3rd Eye Girl este format din Donna Grantis (chitară), Hannah Ford Welton (tobe) şi Ida Nielson (chitară bass). Totodată, ”Hardrocklover”, cea mai nouă melodie a lui Prince, care a fost lansată online pe 1 iulie, se va regăsi pe acest album. Cele mai noi albume semnate de Prince, ”Plectrumelectrum” şi ”Art Official Age”, au fost lansate anul trecut. Astfel, artistul a lansat al 37-lea album solo din carieră, intitulat ”Art Official Age”, pe 29 septembrie 2014, în aceeaşi zi în care noua sa trupă, 3rd Eye Girl, a lansa albumul ei de debut, ”Plectrum Electrum”.

Prince, în vârstă de 57 de ani, s-a făcut remarcat în Minneapolis, statul Minnesota, la sfârşitul anilor 1970, abordând un stil original, care combina influenţe funk, rock şi pop. Albumul său din 1980, ”Dirty Mind”, i-a adus aprecierea din partea publicului, iar materialul ”1999”, lansat trei ani mai târziu, a avut un succes răsunător. Albumul ”Purple Rain” şi filmul cu acelaşi titlu, lansate în 1984, i-au adus celebritatea pe plan mondial. Acest album s-a menţinut 24 de săptămâni în fruntea topurilor americane şi conţine, în afara piesei cu acelaşi titlu, alte două mari hituri - ”Let's Go Crazy” şi ”When Doves Cry”. ”Purple Rain” a fost recompensat cu două premii Grammy, iar filmul omonim, regizat de Albert Magnoli, a primit Oscarul pentru cea mai bună coloană sonoră originală.