Noul album al lui Adele, indisponibil pe serviciile de streaming

Noul album al cântăreţei Adele, intitulat ”25”, lansat vineri și aşteptat cu mare nerăbdare de fanii artistei britanice, nu va fi disponibil pe niciunul dintre serviciile digitale de streaming muzical, precum Spotify, Apple Music şi Deezer, au anunţat, joi, aceste companii. În schimb, cel mai recent single al cântăreţei, intitulat ”Hello”, va continua să fie disponibil pentru streaming. Agentul de presă al lui Adele a refuzat să comenteze decizia clientei sale.

O sursă din industria muzicală a spus că XL Recording, casa de discuri a cântăreţei Adele, a decis să retragă ”25” de pe platformele de streaming, deoarece se aşteaptă ca acest material discografic să devină albumul cu cele mai mari vânzări din 2015. Informaţia a fost publicată în premieră de ”The New York Times”.

Decizia luată de Adele şi echipa ei managerială este similară cu aceea a cântăreţei americane Taylor Swift, unul dintre cele mai influente nume din muzica pop actuală, care a refuzat ca albumul ei ”1989”, lansat în 2014, să devină disponibil pe platformele de streaming, spunând că ”muzica nu ar trebui să fie gratuită”. Taylor Swift a acceptat în cele din urmă ca albumul ”1989” să fie disponibil pe serviciul de streaming Apple Music, începând din iulie 2015, după ce compania Apple şi-a modificat strategia comercială şi a acceptat să plătească redevenţe artiştilor pentru operele lor muzicale în timpul perioadelor de testare gratuită a unor noi aplicaţii pentru dispozitive mobile Apple Music. ”1989” a devenit cel mai bine vândut album din lume în 2014, cu vânzări estimate la peste 8,5 milioane de copii.

”25” este primul album de studio pe care Adele îl lansează după celebrul material discografic ”21” din 2011, care s-a vândut în peste 30 de milioane de copii pe plan mondial. Potrivit estimărilor jurnaliştilor de la revista ”Billboard”, albumul ”25” se va vinde în cel puţin un milion de unităţi în America de Nord, în prima săptămână după lansare. Albumul include 11 piese, între care ”Send My Love (To Your New Lover)”, ”I Miss You”, ”When We Were Young” şi ”Remedy”.

În ultimii ani, Adele a făcut o pauză în carieră, pentru a se ocupa de creşterea băieţelului său, Angelo, pe care îl are cu partenerul ei de viaţă, omul de afaceri Simon Konecki. Cel mai recent turneu al cântăreţei a avut loc în 2011, cu ocazia lansării albumului ”21”, deşi artista a fost constrânsă să anuleze o serie de concerte, după ce a suferit o intervenţie pe coardele vocale. Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută ca Adele, este cântăreaţă şi compozitoare. Ea a debutat la 19 ani şi s-a bucurat de un real succes comercial, fiind apreciată şi de criticii muzicali. Adele a fost prima artistă care a primit premiul Critics' Choice la BRIT Awards, iar în 2012 a câştigat şase premii Grammy. Înzestrată cu o voce excepţională, artista nu s-a ferit să exprime deziluziile sale în dragoste în melodii precum ”Someone Like You” şi ”Rolling in the Deep”.

