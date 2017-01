Obama şi Daniel Craig urăsc familia Kardashian

Actorul britanic Daniel Craig şi preşedintele american Barack Obama se numără printre personalităţile care nu suportă familia Kardashian, ai cărei membri au devenit veritabile vedete în SUA, graţie unui reality show de televiziune. „Imperiul media” al familiei Kardashian a început cu o înregistrare video pornografică şi a crescut apoi treptat, devenind o franciză de reality TV de succes, care a atras contracte de sponsorizare de milioane de dolari, în mai puţin de un deceniu. În timp ce Kim Kardashian şi surorile ei, Khloe, Kourtney şi Kylie, dar şi mama lor, Kris, fac tot posibilul pentru a-şi menţine celebritatea astfel dobândită, există multe vedete care nu suportă familia Kardashian.

Jon Hamm, starul serialului „Mad Men / Nebunii de pe Wall Street”, a vorbit în mod deschis despre aversiunea sa faţă de „clanul" Kardashian. „Indiferent dacă este vorba de Paris Hilton sau Kim Kardashian sau oricine altcineva, prostia este cu siguranţă sărbătorită... Prostia este o marfă preţioasă în această cultură pentru că ea îţi aduce multe beneficii”, a declarat starul american pentru ediţia britanică a revistei „Elle”. Multe vedete au avut opinii negative despre fotografia cu Kim Kardashian şi Kanye West publicată pe coperta revistei „Vogue”, însă Sarah Michelle Gellar, vedeta serialului ”Buffy, spaima vampirilor”, şi-a exprimat părerea foarte clar, pe Twitter: „Ei bine, îmi voi suprima abonamentul la revista Vogue. Cine mi se alătură?”. La fel ca toate celelalte vedete care nu suportă familia Kardashian, Sarah Michelle Gellar a primit apoi numeroase mesaje negative din partea fanilor starletei Kim Kardashian. Și actorul Jonah Hill a fost foarte direct în legătură cu sentimentele sale faţă de familia Kardashian. „Faptul că reality show-ul familiei Kardashian ar putea fi mai popular decât un serial precum „Mad Men” este dezgustător. Este o parte extrem de dezgustătoare a culturii noastre, dar mie acest lucru mi se pare în continuare suficient de amuzant pentru a putea să glumesc pe seama lui”, a declarat actorul.

În timp ce multe vedete nu suportă familia Kardashian din cauza principiilor promovate de membrii acesteia, modelul şi actriţa Amber Rose a acuzat-o în mod direct pe Kim Kardashian, spunând că starleta l-a sedus pe Kanye West în timp ce rapperul avea o relaţie cu ea. „Vreau să-i mulţumesc. Pentru că, dacă ea nu ar fi o distrugătoare de căsnicii, atunci eu nu l-aş fi întâlnit niciodată pe Wiz (Wiz Khalifa, soţul ei - n.r.) şi nu aş fi fost aşa de fericită ca acum”, a declarat Amber Rose. Joel McHale, starul serialului „Community” şi prezentatorul emisiunii „The Soup”, face glume despre familia Kardashian în aproape fiecare episod al acestei emisiuni de la televiziunea E!. Cea mai şocantă declaraţie a actorului a fost făcută la Dineul Corespondenţilor de la Casa Albă din 2014, un eveniment găzduit de Joel McHale. „Ştiu că membrii familiei Kardashian sunt republicani, pentru că ei încearcă întotdeauna să înşele sau să facă sex cu persoanele de culoare”, a spus actorul. June Shannon, cunoscută şi cu apelativul „mama lui Honey Boo Boo”, recunoaşte că este una dintre celebrităţile care nu suportă familia Kardashian. June Shannon s-a deghizat în Kim Kardashian de Halloween şi a criticat abilităţile parentale ale lui Kris Jenner. „Fiicele mele nu au nevoie imperioasă de atenţie aşa cum este cazul fetelor Kardashian. Fiicele mele nu sunt branduri. Copiii mei iubesc faptul că ştiu foarte bine cine sunt”, a afirmt acesta.

Cântăreţul canadian Michael Buble a ironizat-o şi el pe Kim Kardashian. În timp ce susţinea un concert la New York în 2011, starul a declarat: „Doamnelor şi domnilor, am un invitat special în această seară. Vă rog să o primiţi cu aplauze pe Kim Kardashian. Nu, mi-am bătut joc de voi. Căţeaua aia nu va urca niciodată pe scena mea”. După această declaraţie surprinzătoare, Michael Buble i-a dedicat o piesă lui Kris Humphries, fostul soţ al lui Kim Kardashian. Kristin Cavallari a început să urască familia Kardashian după ce a constat că aceasta se foloseşte de zvonuri pentru a capta atenţia presei. Potrivit actriţei, care i-a făcut această mărturisire vedetei de televiziune Jay Leno, Kim şi familia ei nu au negat zvonurile false potrivit cărora Kim ar fi avut o aventură cu Scott Disick, soţul surorii ei Kourtney.

Daniel Craig, interpretul agentului 007 din filmele din seria „Bond”, face şi el parte din clubul acelor persoane care le urăsc pe surorile Kardashian. „Priviţi la familia Kardashian, membrii ei valorează milioane! Milioane! Nu cred că la început se comportau chiar aşa de rău, dar uitaţi-vă cum au ajuns acum. Priveşti ceea ce fac ei şi îţi spui: ”Ei bine, vrei să spui că tot ce trebuie să fac este să mă comport ca un idiot într-o emisiune de televiziune şi apoi tu mă vei plăti cu milioane de dolari?””, a declarat starul britanic pentru revista „GQ”.

Preşedintele american Barack Obama se află şi el printre persoanele celebre care nu suportă familia Kardashian. Barack Obama i-a criticat pe Kim şi Kanye de multe ori, iar Michelle Obama a confirmat aversiunea soţului ei faţă de starleta de reality-tv. Politicianul şi rapperul au avut de-a lungul anilor o relaţie tensionată în presă, întrucât Barack Obama a spus că rapperul este „un nesimţit”, după ce Kanye West a urcat pe scenă şi a întrerupt discursul de acceptare a unui premiu pe care îl susţinea Taylor Swift la gala MTV Video Music Awards 2009. De atunci, preşedintele american a folosit încă o dată acelaşi termen referindu-se la Kanye West, în aprilie 2012, când a dezvăluit că îl preferă pe partenerul acestuia de pe discul „Watch The Throne”, rapperul şi producătorul Jay-Z. În 2013, Barack Obama a criticat-o şi pe Kim Kardashian, spunând că starleta americană şi familia acesteia au contribuit, prin reality show-ul lor, la apariţia unei generaţii de femei tinere obsedate de bogăţie şi faimă.

Rețeta succesului pare atât de sigură pentru Kim Kardashian încât aceasta nu prea pare să se sinchisească de critici. Va publica un volum fotografic care va fi realizat exclusiv din colecţia ei de selfie-uri. Vedeta americană a spus că ideea acestui proiect i-a venit după ziua de naştere a soţului ei, rapperul Kanye West, căruia i-a oferit pe post de cadou aniversar un album cu fotografii polaroid. „S-a dovedit a fi un cadou atât de cool, încât mi-a venit ideea de a lansa o carte, un volum cu selfie-uri”, a declarat starleta americană într-un episod recent al reality show-ului „Keeping Up With The Kardashians”. „Voi face câteva selfie-uri foarte provocatoare. Fiecare fată îşi fotografiază posteriorul în oglindă. S-ar putea să arăt publicului câteva dintre pozele mele”, a adăugat Kim Kardashian. Volumul se va intitula „Selfish” şi va fi lansat în aprilie 2015 de editura Rizzoli. Fotografia pentru coperta volumului a fost deja lansată pe internet şi o prezintă pe Kim Kardashian într-o ipostază provocatoare şi sexy.

Moda fotografiilor de tip selfie a început în 2012 şi nu pare să dea semne că ar slăbi în intensitate. De atunci, Kim Kardashian a devenit un veritabil maestru al acestei arte, iar contul ei de pe reţeaua Instagram, pe care vedeta publică numeroase selfie-uri, este urmărit de peste 17 milioane de utilizatori. Pozele de tip autoportret au căpătat notorietate în ultimii ani, ”selfie„ numărându-se chiar printre cele 150 de cuvinte şi definiţii noi care au fost adăugate în ediţia din 2014 a prestigiosului Dicţionar Merriam-Webster. De asemenea, „selfie” a fost ales cuvântul anului 2013 de editorii Dicţionarelor Oxford, lucrări de referinţă ale limbii engleze.