OMS, împotriva fumătorilor

Guvernele din întreaga lume ar trebui să mărească taxele la ţigări şi la alte produse din tutun pentru a încuraja oamenii să se lase de fumat şi pentru a creşte fondurile destinate serviciilor de sănătate, a propus, marţi, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), potrivit Reuters. Într-un raport intitulat "Epidemia Globală de Tutun 2015", OMS anunţă că prea puţine guverne cresc accizele la tutun pentru a descuraja consumul şi a îi ajuta pe fumători să se lase de fumat. De asemenea, agenţia de sănătate ONU recomandă ca cel puţin 75% din preţul unui pachet de ţigări să fie reprezentat de taxele de impozitare. Potrivit OMS, la fiecare şase secunde o persoană moare din cauza bolilor legate de consumul de tutun, ceea ce înseamnă că aproximativ şase milioane de oameni mor într-un singur an. În plus, OMS estimează că numărul acestora se va ridica la opt milioane pe an până în 2030, dacă nu se iau măsuri dure care să ţină sub control "epidemia consumului de tutun". "Creşterea taxelor pentru produsele din tutun este una dintre cele mai eficiente şi mai rentabile modalităţi de a reduce consumul" de ţigări, a declarat Margaret Chan, directoarea generală a OMS.