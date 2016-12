Paul Ipate şi Diana Cavallioti vor prezenta gala premiilor Gopo 2015

Actorii Paul Ipate şi Diana Cavallioti vor prezenta ediţia din acest an a galei premiilor Gopo, care va avea loc luni, la Sala Studio a Teatrului Naţional Bucureşti (TNB), informează organizatorii. Gala premiilor Gopo va fi transmisă în direct pe TVR 2 şi Radio România Cultural şi online, pe www.premiilegopo.ro şi www.tvrplus.ro, începând cu ora 19.00. Printre actorii care vor urca pe scena galei Gopo pentru a înmâna trofeele se numără Emilian Oprea, Andreea Vasile, Costel Caşcaval, Ioana Blaj, Ştefan Velniciuc, Constantin Florescu, George Piştereanu şi Emilia Popescu. Pe lângă cele mai aşteptate trofee ale serii (din categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun regizor"), din programul galei nu vor lipsi premiul pentru întreaga carieră, oferit actriţei Coca Bloos, premiul Gopo pentru întreaga activitate, acordat actriţei Eugenia Bosânceanu, precum şi premiul special înmânat animatorului Ion Truică. La această ediţie a galei, "Quod erat demonstrandum" conduce în topul nominalizărilor, cu 17, fiind urmat în clasament de "Closer to the Moon", de Nae Caranfil, cu 12, "Poarta Albă", de Nicolae Mărgineanu, cu 6, şi "O poveste de dragoste, Lindenfeld", de Radu Gabrea, cu 5. Gala premiilor Gopo 2015 este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc şi Asociaţia Film şi Cultură Urbană, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC), Primăriei Municipiului Bucureşti, prin Creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, şi Babel Communications.