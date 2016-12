Pensiile, recalculate! Vezi în ce condiții...

11:46:09 / 17 Aprilie 2015

Discriminari

Comentatorul de la punctul 2 are perfecta dreptate.Nu demult, am aflat ca un fost militian(tablagiu), care nici macar nu a fost sef de post,are pensia mai mare decat a unui colonel din M.Ap.N.(un fost amic),trecut in rezerva,in anul 2001. Tablagiul avea max.7 clase,pe cand colonelul avea absolvita Academia Militara Generala(pe timpul lui Ceasca)+o serie de cursuri de perfectionare(specializare) obligatorii,adica pe timpul in care daca nu stai carte,nu prea te primeau acolo.