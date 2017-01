Peste 380 de persoane, evacuate din tunelul de sub Marea Mânecii

Cei 382 de pasageri aflaţi la bordul unei navete de transport maşini-pasageri pe ruta Folkestone-Calais au fost evacuaţi astăzi, în timp ce se aflau în tunelul de sub Marea Mânecii, din cauza unei "probleme la sistemul catenar", a anunţat compania Eurotunnel. Biroul de presă al companiei Eurotunel a anunţat că a avut loc "un incident tehnic electric", "o problemă la sistemul catenar", la ora 06.30 GMT (09.30, ora României). Naveta Eurotunnel, care transporta 382 de pasageri şi patru câini, a fost evacuată în timp ce se afla în tunelul de sub Marea Mânecii. Pasagerii, nevoiţi să-şi abandoneze maşinile, al căror număr a fost estimat la 100, au fost transferaţi în tunelul de serviciu prevăzut pentru evacuări, iar o a doua navetă a fost trimisă la faţa locului pentru a-i transfera la terminalul de pasageri din Calais, aflat în nordul Franţei, a precizat compania Eurotunnel. "Un tronson al tunelului este în prezent închis, iar în celelalte cinci traficul continuă", ceea ce a provocat încetiniri ale vitezei şi aproape două ore de întârziere la terminalele franceze şi britanice, potrivit companiei Eurotunnel. În total, şase trenuri Eurostar, care circulă, de asemenea, prin tunelul de sub Marea Mânecii şi care erau prevăzute între orele 10.00 şi 13.00 cu plecare din Paris, au fost anulate în această dimineaţă, a anunţat o purtătoare de cuvânt a Eurostar. Alte trei trenuri Eurostar cu plecare din Londra (două cu destinaţia Paris şi unul cu destinaţia Bruxelles), sunt afectate de acest incident. Potrivit companiei, sunt înregistrate întârzieri cuprinse între 60 şi 90 de minute şi ele ar urma să se producă în cursul zilei de astăzi.