Proiectul pensiilor militare, aprobat de Guvern

07:51:27 / 23 Aprilie 2015

Functionari cu statut de functionari publici din finante ,administratie publica ,care nici ei nu au voie sa aiba firme private cenzorate sau alte activitati ce aduc venit de ce nu au si ei pensii speciale? Dupa 40 de ani de munca un economist ,jurist din acest sector iese cu o pensie de 1400-1600 lei fata de 2000-3000 lei cat are un subofiter care toata activitatea lui de maxim25 de ani a stat numai pe la popota si a numarat cazarmament Numai vorbim de ofiteri cu pensii de peste 3000 lei ce mari merite au in ce razboaie au aparat tara mancare gratis haine gratis plus alte multe avantaje banesti pentru care dingreu munceau civili ca ei sa benefiieze de aceste avantaje si acum tot ei ce mananca cu7 guri? Sa-i aliniem la U E dar pe noi civili cand ne aliniati laUE ?Nu este drept traim intr- un stat militarizat Sindicatele functionarilor publici ce fac? Trebuie sa organizeze greve de protest sa ne scoata in strada sa se termine odata cu descriminarile cine ia pensi speciale si cine nu Toti am muncit dece alti sunt avantajati in detrimentul altora Nu este drept