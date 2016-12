Promenadă nouă cu probleme vechi, în Eforie

11:17:18 / 10 Iulie 2015

faleza din Eforie Sud

In Eforie Sud deja au blocat accesul in zona Cazinoului din cauza prabusirii falezei si... nu se consolideaza de ani de zile nimic, de fapt in Eforie Sud nu face nimic Brailoiu, soseaua paralela cu faleza este plina de gropi de ani de zile, sa mai dau exemple? Rusine primar mincinos si laudaros.