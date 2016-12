Rusia își reînnoiește flota de submarine din Marea Neagră

Două submarine din proiectul 636 - „Kolpino“ și „Veliki Novgorod“, ce urmează să fie livrate în curând Flotei ruse, vor contribui la întărirea forțelor submarine ruse în Marea Neagră, potrivit comandantului-șef al marinei ruse, amiralul Viktor Cirkov, citat de Sputniknews. Potrivit acestuia, cele două submarine, a căror livrare către Flota Rusiei din Marea Neagră este așteptată până la sfârșitul anului viitor, sunt încă în construcție la șantierele navale ale Amiralității din Sankt Petersburg. În plus, construirea unei serii de șase submersibile cu propulsie diesel-electrică din proiectul 636 se află sub controlul permanent al comandamentului superior al marinei, a mai spus Viktor Cirkov. Între altele, inginerii ruși vizează creșterea adâncimii de scufundare și a vitezei de croazieră ale submersibilelor nucleare și cu propulsie diesel-electrică, reducerea zgomotului sub apă și a detectabilității, punând accent pe dezvoltarea dispozitivelor energetice, armamentului și echipamentelor electronice.

Proiectul 636 urmează proiectului sovietic 877 Paltus, considerat de mare succes în epocă. În clasificarea NATO, cele două submarine fac parte din categoria Kilo. Occidentul a botezat, de asemenea, acest tip de submarine ”Gaura neagră în ocean”, pentru că, practic, sunt nedetectabile de sonarele forțelor antisubmarine ale Alianței Nord-Atlantice.

MANEVRE MILITARE Armata rusă a anunțat ieri că a început ample manevre implicând forțe aeropurtate și rachete în centrul Rusiei, după ce a încheiat importante exerciții militare în Crimeea. Peste 2.000 de parașutiști vor participa la exercițiile forțelor aeropurtate lansate în regiunile Riazan și Pskov, a indicat Ministerul rus al Apărării. La aceste manevre, prevăzute să dureze două zile, vor participa de asemenea 20 de avioane Iliușin-76. În paralel, aproximativ 10 regimente de rachete au început manevre în centrul și vestul țării.

PERICOL MARE ”Rusia reprezintă o amenințare gravă pentru securitate”, a declarat, miercuri, ministrul de Externe bulgar, Daniel Mitov, într-un discurs rostit la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington (CSIS), potrivit novinite.com. Șeful diplomației bulgare a apreciat că sancțiunile internaționale impuse Moscovei trebuie menținute. Mai mult, Mitov a subliniat că fiecare țară dorește să aibă relații bune cu Rusia și că toate statele au făcut eforturi în acest scop, după căderea Zidului Berlinului. Ministrul bulgar s-a aflat într-o vizită de lucru în SUA, la șase luni după vizita secretarului de stat american, John Kerry, în Bulgaria. Obiectivul vizitei șefului diplomației bulgare în SUA a fost de a analiza, împreună cu oficiali americani, evoluția dialogului strategic dintre Sofia și Washington în domeniile securității și apărării, securității energetice, statului de drept și educației.