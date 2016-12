S-a dublat numărul bolnavilor de diabet!

Un nou studiu naţional “Predatorr” privind prevalenţa diabetului, prediabetului, supraponderii, obezităţii, dar nu numai, oferă date îngrijorătoare: procent dublu la diabet în România! “Avem din ce în ce mai mulţi români diabetici. Noi avem astăzi prima statistică privind prevalenţa diabetului în România, este studiul Predatorr pe marginea căruia vom vorbi din ce în ce mai mult. Cred că ar trebui să facem o discuţie despre cât de sănătoşi sunt românii mai ales că acum avem date certe.”, a declarat, vineri, la deschiderea celei de-a doua ediţii a Clubului metabolic desfăşurat în perioada 6 - 7 iunie la Hotel Malibu din Mamaia, şeful Clinicii Medicală din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa, prof. dr. Doina Catrinoiu. Ea a subliniat că România se aliniază cumva la ceea ce se întâmplă în Europa, însă există vârfuri, şi zone în care diabetul are incidenţă mai scăzută. “Nu este cazul nostru, noi avem un procent de 11,2%, ceea ce este foarte mult faţă de toate raportările de până acum care spuneau că în România este doar un procent de 5%.”, a explicat prof. dr. Catrinoiu. Ea a adăugat că dincolo de ceea ce înseamnă diabetul, studiul a adus şi o imagine în ceea ce priveşte dislipidemia şi boala cronică renală, şi din toate punctele de vedere am fost luaţi prin surprindere în mod neplăcut. “Avem complicaţii cronice legate de diabet, avem boli cronice în România. Ca atare, cred că noi, specialiştii, trebuie să fim pregătiţi, să acceptăm aceste boli, să tratăm pacienţii, şi să facem programe viabile, de prevenţie, care la momentul de faţă lipsesc.”, a adăugat profesorul. La rândul său, şeful Clinicii de Cardiologie a SCJU, dr. Irinel Parepa, a explicat importanţa întâlnirilor în cadrul cărora să fie purtate discuţii interdisciplinare, fie cardiologi, diabetologi, nefrologi. “Este foarte important să-i avem şi pe medicii de familie alături de noi, să ne spună cu ce dificultăţi se întâlnesc în practică, să vedem ce înseamnă cu adevărat prevenirea bolilor cardio-metabolice.”, a declarat medicul şef. Tema abordată în cadrul clubului din acest an este “De la prediabet la complicaţiile cardio-vasculare: forum interdisciplinar”. Prezent la manifestarea de la Mamaia, prof. dr. Dan Gaiţă, membru în Comitetul mondial de cardiologie, unul dintre cei doi reprezentanţi din Europa, a declarat că “principala problemă a lumii moderne în ceea ce priveşte sănătatea o reprezintă ateroscleroza, responsabilă de peste jumătate din mortalitate din ţările din estul Europei. “Mi-am pus problema că este vorba despre colesterol crescut, despre tensiunea arterială crescută, despre modificarea metabolismului glucidelor, adică apariţia diabetului, despre kilogramele în plus. De fapt toate acestea contribuie, iar adevărata problemă este schimbarea radicală de stil de viaţă din ultima sută de ani a noastră, a celor care trăim într-o lume modernă.”, a declarat prof. dr. Gaiţă. El ne sfătuieşte să ne optimizăm stilul de viaţă, ceea ce înseamnă să mâncăm cu mai multă atenţie, mai puţine calorii, mai puţină sare, mai multe legume şi fructe, mai puţine grăsimi nesănătoase şi să facem zilnic mişcare, măcar 20 de minute, dar şi să ne relaxăm.