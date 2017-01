Salariile bugetarilor, înghețate încă doi ani?

13:36:31 / 02 Martie 2016

Nu vor masonii europeni sa avem salarii mari, dar nu-i nimic ca si Europa e la un pas de faliment si dezastru. Totul se va plati.

Atata timp cat Banca Nationala, majoritatea bancilor comerciale, majoritatea societatilor multinationale care activeaza in Romania, angajati ai serviciilor si ai guvernului sau parlamentului sunt masoni, sa nu va ganditi la cresteri de salarii in viitorul apropiat sau indepartat. Acesti oameni se pare ca de 25 ani ne considera sclavii lor. Noi muncim doar pt imbogatirea lor rapida si exorbitanta pe salarii mizerabile. Ei se cred atotstiutori si cunoscatori, folosind totul doar in favoarea lor. Ei raporteaza anual profituri realizate in Romania cum nu realizeaza nicaieri in alte tari. Pe seama noastra, pt ca ei stabilesc salariu minim pe economie, ei voteaza legea salarizarii . Votati si acceptati masoni - suportati consecintele.