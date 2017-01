Se cere demisia directorului comercial de la Tarom

21:10:00 / 30 Ianuarie 2016

razbunari

D-na Corina Martin doreste sa ne spuna ca are in fapt de platit niste polite doamnei de la Tarom sau daca doreste sa ocupe acel post era mai cinstit sa depuna un cv pentru angajare daca domnia sa crede ca este mai (IN)competenta. In mod normal aceste interventii / solicitari se fac catre conducerea societatii care ia o decizie si doamna director comercial pune in aplicare.......